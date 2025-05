Il Napoli non è andato oltre lo 0-0 in casa del Parma nella 37a giornata di Serie A, ma a differenza dell'Inter - fermato sul 2-2 in casa dalla Lazio - il pareggio ha un forte profumo di vittoria. Gli Azzurri di Conte hanno mantenuto il punto di vantaggio in testa alla classifica sui nerazzurri, ma devono ringraziare il laziale Pedro autore di una doppietta a San Siro con il rigore del definitivo pareggio realizzato al 90'. Agli uomini di Inzaghi non sono bastati i gol di Thuram e Dumfries per completare il sorpasso su un Napoli fermato anche da tre legni al Tardini.

La Juventus ha battuto 2-0 l'Udinese e consolidato il quarto posto quando manca una sola giornata al termine del campionato. I ragazzi di Tudor l'hanno spuntata grazie ai gol di Nico Gonzalez e Vlahovic nella ripresa, che permettono loro di rimanere padroni del proprio destino. A insidiare i bianconeri nell'ultimo turno ci sarà ancora la Roma, che all'Olimpico ha battuto 3-1 un Milan in 10 dal 21' per l'espulsione di Gimenez (gomitata a Mancini), e la Lazio, che ha strappato un 2-2 all'Inter a San Siro. Aritmeticamente fuori dai giochi, oltre ai rossoneri, anche Fiorentina e Bologna, con i viola che hanno battuto 3-2 i rossoblù nello scontro diretto.

Nella lotta salvezza in Serie A per non retrocedere è il Cagliari a fare festa dopo il 37esimo turno. Con una larga vittoria per 3-0 sul Venezia, infatti, i sardi conquistano matematicamente la conferma nella massima serie e inguaiano i lagunari che all'ultima giornata se la vedranno con la Juventus per una speranza salvezza ridotta al lumicino. Nonostante il successo del Lecce contro il Torino (1-0) e dell'Empoli in rimonta contro il Monza (1-3) salentini e toscani si giocheranno la permanenza in A all'ultima giornata, con lo scontro diretto degli azzurri contro il Verona (1-1 contro il Como) che non permette agli Scaligeri di salvarsi. Con lo 0-0 contro il Napoli, anche il Parma si giocherà le chance salvezza all'ultimo turno.



Monza-Empoli 1-3

L'avvio è in favore dei toscani, con Pizzignacco chiamato a salvare su Fazzini. Ma al 30' i biancorossi passano con Birindelli sfruttando la disattenzione difensiva degli azzurri sbilanciati in avanti, con un contropiede fulmineo dei brianzoli per l'1-0. Nella ripresa è Colombo al 49' a rimettere il match in equilibrio, poi al 52' è Viti a mettere la freccia con uno stacco di tesa su cross di Cacace che regala agli azzurri un gol importantissimo. La sfortuna poi si abbatte sul Monza, con la rete dell'1-3 per l'Empoli propiziata da Gyasi con la conclusione che impatta prima sul palo e poi sulla schiena di Pizzignacco.



Cagliari-Venezia 3-0

Ai sardi bastano 12' per sbloccare la partita e portare la sfida dalla loro parte, con il cross su punizione di Augello che trova pronto Mina che incorna battendo Radu. Rossoblù che trovano poi il raddoppio al 41' con Piccoli col brivido, con Pairetto che annulla per una presunta irregolarità (pallone fuori al momento della battuta del corner) salvo poi dare per buona la rete dopo il check del VAR. A chiudere i discorsi al 71' è Deiola con una rete sensazionale di destro a giro che non lascia scampo a Radu.



Lecce-Torino 1-0

Dopo un primo tempo senza grosse occasioni, i salentini la sbloccano in avvio di ripresa al 46' con un gol meraviglioso di Ramadani che con un destro potente da fuori area mette il pallone sotto il sette battendo Milinkovic-Savic.



Parma-Napoli 0-0

I Ducali fanno la partita fino alla mezz'ora, ma rischiano al 33' e vengono salvati dal palo sulla perla di Anguissa che prima fa sombrero a Leoni e poi a incrociare al volo centra il legno. Nella ripresa, tra le notizie che arrivano da San Siro, il match si addormenta fino al recupero quando Lovik stende Neres in area con Doveri che indica il dischetto, ma è il check al VAR che salva gli emiliani col rigore tolto.



Verona-Como 1-1

Dopo una fase di studio, al 29' i Lariani passano in vantaggio con Caqueret al termine di un'azione corale degli uomini di Fabregas. Nella ripresa, dopo rimpalli e contro rimpalli, gli Scaligeri pareggiano al 70' con Lazovic.