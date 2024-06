"Mi addolora iniziare il mio Aggiornamento Globale a questo Consiglio, ancora una volta, con la crudeltà della guerra.Lo scorso marzo ho parlato del diritto alla pace. Da allora, i conflitti si sono solo intensificati. Le uccisioni e i ferimenti di civili sono diventati un evento quotidiano. La distruzione di infrastrutture vitali è un evento quotidiano. Devastante e spericolato.Hanno sparato ai bambini. Bombardati gli ospedali. Artiglieria pesante lanciata su intere comunità. Il tutto accompagnato da una retorica odiosa, divisiva e disumanizzante.Sono costernato dalla misura in cui le parti in conflitto si sono spinte oltre i confini di ciò che è accettabile – e legale – su molti fronti, con totale disprezzo per l'altro, calpestando i diritti umani alla base.Nel 2023, i dati raccolti dal mio Ufficio mostrano che il numero di civili morti nei conflitti armati è aumentato del 72%.I dati indicano in modo terrificante che la percentuale di donne uccise nel 2023 è raddoppiata e quella di bambini è triplicata, rispetto all'anno precedente.Sono sconvolto dal disprezzo per i diritti umani internazionali e il diritto umanitario da parte delle parti in conflitto a Gaza. Ci sono state morte e sofferenze inconcepibili. Più di 120.000 persone a Gaza, in maggioranza donne e bambini, sono state uccise o ferite dal 7 ottobre, a seguito delle intense offensive israeliane. Da quando Israele ha intensificato le sue operazioni a Rafah all'inizio di maggio, quasi un milione di palestinesi sono stati nuovamente sfollati con la forza, mentre la consegna degli aiuti e l'accesso umanitario si sono ulteriormente deteriorati.La situazione in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, si sta drammaticamente deteriorando. Al 15 giugno, 528 palestinesi, 133 dei quali bambini, erano stati uccisi dalle forze di sicurezza e/o dai coloni israeliani a partire da ottobre, sollevando in molti casi gravi preoccupazioni per uccisioni illegali. Nello stesso periodo, 23 israeliani sono stati uccisi in Cisgiordania e in Israele in scontri o attacchi da parte di palestinesi, tra cui 8 membri delle forze di sicurezza israeliane.Gli incessanti attacchi di Israele a Gaza stanno causando immense sofferenze e distruzioni diffuse. La negazione arbitraria e l'ostruzione degli aiuti umanitari sono continuati, e Israele continua a detenere arbitrariamente migliaia di palestinesi. Tutto questo deve finire.I gruppi armati palestinesi continuano a tenere molti ostaggi e, in alcuni casi in aree densamente popolate, esponendo loro stessi e i civili palestinesi a ulteriori rischi. Questi ostaggi devono essere rilasciati.I modelli che abbiamo documentato sollevano serie preoccupazioni circa la commissione di crimini di guerra e di altri crimini atroci.Chiedo che siano rispettate le decisioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza e della Corte Internazionale di Giustizia.L'occupazione deve finire, le responsabilità devono essere assolte e la soluzione concordata a livello internazionale a due Stati deve diventare realtà.Sono estremamente preoccupato per l'escalation della situazione tra Libano e Israele. Secondo quanto riferito, in Libano sarebbero già state uccise 401 persone, tra cui paramedici e giornalisti. Oltre 90.000 persone sono state sfollate in Libano e oltre 60.000 sono state sfollate in Israele, con 25 vittime israeliane. Migliaia di edifici sono stati distrutti. Ribadisco il mio appello alla cessazione delle ostilità e agli attori influenti affinché adottino tutte le misure possibili per evitare una guerra su vasta scala.La situazione in Ucraina continua a peggiorare. La recente offensiva di terra delle forze armate russe nella regione ucraina di Kharkiv ha distrutto intere comunità. I residenti, molti dei quali anziani, si sono nascosti negli scantinati, senza elettricità, acqua o cibo adeguato, poiché l'area è stata sottoposta a intensi attacchi da parte di armi esplosive con effetti ad ampia area.Ondate ripetute di attacchi su larga scala alle infrastrutture energetiche hanno distrutto il 68% della capacità di produzione di elettricità dell'Ucraina, portando il sistema a un pericoloso punto di non ritorno, soprattutto prima dell'inverno. ..."

Così l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha aperto il 56esimo summit del Consiglio che, sempre nell'ambito dell'Onu, promuove le libertà fondamentali.

Ma quello riprodotto è solo l'inizio di un lungo elenco di vittime che riguarda tutto il pianeta, di cui Afghanistan, Yemen, Eritrea, Sudan, Congo, Myanmar, sono solo alcuni esempi.

Le vittime civili registrate in totale nel 2023 sono state, per l'esattezza, 33.443 (erano poco più di 11mila nel 2021). Cifra che, seppure fondata su un complesso e rigoroso lavoro di verifica e documentazione sul territorio, svolto in collaborazione con associazioni, ospedali, giornalisti e istituzioni locali, potrebbe essere sottostimata rispetto al numero reale.

«Sono sconcertato dalla misura in cui le parti in guerra si sono spinte oltre i limiti di ciò che è accettabile – e legale – su molti fronti, con totale disprezzo per l'altro, calpestando i diritti umani nel profondo», ha dichiarato Türk parlando ai rappresentanti dei 47 Paesi che compongono il Consiglio Onu per i diritti umani, aggiungendo: «In un anno i conflitti si sono intensificati. Le uccisioni e i ferimenti di civili sono diventati un fatto quotidiano come pure la distruzione delle infrastrutture vitali». La realtà, ha sintetizzato, è «devastante e sconsiderata», segnata dalla cronaca ordinaria di «bambini colpiti da proiettili, di ospedali bombardati, di artiglieria pesante lanciata su intere comunità», il tutto accompagnato da una «retorica odiosa, divisiva e disumanizzante».

La conta dei morti tra i civili fatta dall'ufficio delle Nazioni Unite fa il paio con le conclusioni dell'ultimo rapporto dell'Istituto per l'Economia e la Pace, il Global Peace Index, diffuse proprio la scorsa settima: i livelli di pace nel mondo, oggi, sono ai minimi dalla fine della Seconda Guerra mondiale.

Gli esperti del think tank australiano invitano a tenere sott'occhio i sempre più numerosi focolai minori, quelli come la dimenticata Haiti, che potrebbero esplodere come polveriere. Del resto, osservano, anche le tensioni intercettate in Ucraina e a Gaza nel 2019 erano classificate come di basso profilo. Cinque anni dopo sono diventate un'ecatombe.

Fonte: avvenire.it

Crediti immagine: OHCHR