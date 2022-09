Anche questo lunedì alla nave Humanity 1, della ong SOS Umanity, non è arrivata alcuna comunicazione per lo sbarco dei 398 naufraghi soccorsi nel mediterraneo, di cui 55 i minori di età inferiore ai 13 anni, mentre sono in totale 110 i minori non accompagnati presenti a bordo.

Dalla prima operazione di soccorso sono trascorse quasi due settimane e sei giorni dall'ultima. Nonostante il diritto marittimo obblighi i centri di coordinamento ad assegnare immediatamente le persone salvate in un luogo sicuro, questo non è ancora accaduto per la Humanity 1, con le 18 richieste finora effettuate andate a vuoto , mentre le scorte dei generi di prima necessità si stanno quasi completamente esaurendo.

Domenica, i 3 bambini più piccoli presenti a bordo, due di 1,5 mesi e uno di 5 mesi, hanno dovuto essere evacuati urgentemente per motivi medici, poiché le loro madri non erano in grado di allattarli e perché sulla nave non era disponibile il latte in polvere adatto al loro sostentamento.





Crediti immagine: Arez Ghaderi / SOS Humanity