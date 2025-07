È un gioco ormai noto e ricorrente della nostra politica: stare all’opposizione sembra equivalere a promettere l’impossibile, a dettare l’agenda con una lista infinita di “tutto si può fare, e subito”. Aumentare gli stipendi, diminuire le tasse, azzerare le liste d’attesa per un’ecografia, risolvere emergenze sociali complesse come la situazione delle carceri, la scuola, la sicurezza, l’immigrazione; chiudere le guerre e opporsi a dazi imposti da potenti leader mondiali come Trump. Tutto senza un vero piano, senza una reale consapevolezza dei vincoli, delle risorse e delle dinamiche internazionali.

Prendiamo ad esempio la sanità: secondo i dati del Ministero della Salute, le liste d’attesa medie in Italia per un’ecografia superano i 60 giorni in molte regioni, con punte che arrivano fino a 180 giorni in alcune aree del Sud. Azzerarle dall’oggi al domani significherebbe aumentare drasticamente il personale medico e le risorse, ma anche riformare l’intero sistema, cosa che richiede tempo e investimenti. È facile promettere l’impossibile dall’opposizione, più difficile governare con consapevolezza.

Lo stesso vale per le emergenze sociali: nelle carceri italiane, la popolazione detenuta supera costantemente la capienza regolamentare del 120%, con gravi problemi di sovraffollamento e gestione. Migliorare questa situazione richiede politiche complesse e riforme strutturali, non slogan in piazza.

E ancora, la politica economica: abbassare le tasse è un tema sempre caro all’opposizione, ma la realtà è che il rapporto deficit/PIL dell’Italia si aggira oggi intorno al 5,1%, ben al di sopra del 3% previsto dal Patto di Stabilità europeo. Aumentare gli stipendi pubblici o diminuire le tasse senza una strategia sostenibile rischierebbe di peggiorare la situazione del debito pubblico, che supera il 140% del PIL.

Un esempio emblematico riguarda le pensioni: quando Meloni e Salvini erano all’opposizione, propagandavano a colpi di slogan la cancellazione della riforma Fornero, promettendo pensioni anticipate e maggiori tutele per i lavoratori. Oggi, una volta al governo, hanno alzato l’età pensionabile a 67 anni e 3 mesi, seguendo le indicazioni dell’Inps e le regole europee per la sostenibilità del sistema pensionistico. Questo salto dalla retorica alla realtà mostra bene quanto sia facile fare promesse dall’opposizione e quanto sia invece complesso governare tenendo conto di vincoli economici e sociali.

Anche il tema della sicurezza è spesso strumentalizzato in campagna elettorale: la realtà dei fatti ci dice che i reati sono in calo da anni. I dati ISTAT del 2024 indicano una diminuzione del 12% dei furti e una stabilizzazione degli omicidi. Tuttavia, l’opposizione tende a fomentare un clima di insicurezza per ottenere consenso, mentre il governo è chiamato a misurarsi con il reale equilibrio tra politiche di prevenzione, risorse per le forze dell’ordine e rispetto delle libertà civili.

Infine, l’immigrazione: la complessità del fenomeno richiede un approccio multilaterale e pragmatico, che tenga conto degli accordi internazionali e delle condizioni reali di arrivi e rimpatri. L’opposizione spesso usa slogan e posizioni estremiste, dimenticando che il 2024 ha visto una diminuzione degli sbarchi del 30% rispetto all’anno precedente, grazie anche a politiche di cooperazione con i Paesi di origine e di transito. Il governo, invece, deve gestire questa realtà con attenzione, tra diritti umani, sicurezza e integrazione.

Il recente voto della sinistra a favore della candidatura di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea è un esempio che racconta molto di questa dinamica. Ieri la sinistra ha sostenuto una figura chiave dell’Unione. Oggi, davanti alle tensioni legate ai dazi imposti dagli Stati Uniti, la stessa sinistra la critica aspramente. Nel giugno 2023, l’amministrazione Biden ha imposto dazi su prodotti europei per circa 3,4 miliardi di dollari, in risposta a controversie commerciali legate all’industria aeronautica, una mossa che ha colpito in modo particolare l’Italia. La presidente della Commissione europea ha aperto un tavolo negoziale con gli Stati Uniti per cercare una soluzione, ma questo è stato strumentalmente criticato da vari schieramenti politici.

Ancora più curioso è il ruolo di Giorgia Meloni, accusata di aver aperto un tavolo negoziale tra Bruxelles e Washington che invece Trump non aveva nessuna intenzione di voler nemmeno considerare, minacciando dazi ben più pesanti dell'attuale 15%. Questo rimbalzo continuo di giudizi e posizioni è emblematico della mancanza di un’idea strategica condivisa, indispensabile per affrontare temi complessi come la politica internazionale.

Ma proviamo a rovesciare la domanda: se fosse stata la sinistra al governo, se Palazzo Chigi ci fossero stati Schlein, Fratoianni, Bonelli, Conte, Calenda e Renzi, cosa avrebbero fatto di fronte a situazioni analoghe? Avrebbero forse dichiarato guerra a Trump, Putin o Netanyahu? Oppure si sarebbero trovati a dover mediare, negoziare e a dover prendere decisioni difficili, di compromesso, per difendere gli interessi nazionali e internazionali?

La realtà è che la politica non è un gioco di tutti “d’accordo con me”, e nemmeno una sfilata di buoni propositi senza fondamento. Serve responsabilità, pragmatismo, e soprattutto la capacità di costruire soluzioni condivise, lontano dal rumore mediatico e dai facili slogan. È questo ciò che richiedono i cittadini, non la facile opposizione fatta di semplicismi e di propaganda.

Insomma, un'opposizione costruttiva e non ideologica, demagogica e sfascista! Perchè la politica vera è costruire soluzioni condivise, non solo slogan.