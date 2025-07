Nel cuore vibrante di Piazzale Picelli, il Barrique si prepara a trasformarsi in un luogo speciale: un palcoscenico di emozioni, musica e memoria.



Lì, dove le note incontrano le storie, prenderà vita “Dr. Rock – Sempre in Ascolto”, una serata dedicata a chi ha saputo ascoltare davvero: Simone Bertacca.

Simone non era solo un medico dell’AUSL di Parma, al Ser.D e al CSM. Era un punto di riferimento, una guida, un uomo capace di unire competenza e umanità. Ha collaborato con realtà come San Patrignano e la Comunità Betania, dirigendo il Centro Studi presso il CSM di Parma e l’Unità di Strada. Ha ideato e realizzato progetti di prevenzione nelle scuole di Parma e Guastalla, sempre con uno sguardo attento verso chi viveva situazioni di fragilità.

Chi lo ha conosciuto sa quanto profonda sia stata la sua impronta. E questa serata nasce proprio per questo: per ricordarlo, per condividere il suo spirito, e per far sì che i suoi progetti continuino a vivere. Durante l’evento, Don Valentini, della Comunità Betania, offrirà un ricordo toccante di Simone, mettendo in luce il valore umano e professionale che ha saputo trasmettere con passione e generosità.

Accanto a Coop Fiorente, saranno presenti anche Sirio e MC2 Unità di Strada e Ser.D Parma, tutti uniti da un progetto comune, che parla di rinascita, dignità e bellezza. Un’iniziativa che dà nuova vita a ciò che è stato dimenticato – oggetti, materiali, ma anche storie e possibilità – coinvolgendo persone con disabilità o in situazioni di vulnerabilità in un percorso di lavoro e crescita. Simone ha creduto profondamente in tutto questo. Ha donato tempo, idee, cuore.

E oggi, il suo impegno continua a vivere nei gesti di chi porta avanti quel cammino. In questa serata, il suo ricordo sarà più che mai presente: vivo, partecipe, vicino. Il programma della serata: dalle 18:30: le atmosfere vintage di Fra Ivano DJ ci accompagneranno in un viaggio musicale tra gli anni ’70, ’80 e ’90. A seguire, una Jam Session aperta a tutti: chiunque vorrà potrà salire sul palco e condividere la propria voce o il proprio strumento. (Per info e partecipazioni: 328 2583225) Tra stand informativi, esposizioni artistiche e buon cibo, ci sarà spazio per riflettere, scoprire e stare insieme.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Parma e del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – AUSL Parma, con il prezioso contributo di Fiorente Cooperativa Sociale Onlus e Comunità Betania. A rendere la serata ancora più speciale, Bar46 sostiene con entusiasmo l’iniziativa, portando il suo spirito conviviale e il gusto per le cose fatte bene. Non mancate. Un’occasione per ritrovarsi, ricordare e continuare a costruire. Insieme.