Un ventiseienne è morto in un incidente a Porto Empedocle in provincia di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora sconosciute, sono state la Fiat Seicento che era guidata dal ragazzo e una Dacia, con a bordo marito, moglie e i loro tre bambini.

La famiglia è stata soccorsa da due ambulanze del 118 ed è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il ventiseienne ha perso la vita sul colpo e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Dopo l’impatto, la Dacia ha preso fuoco e sul posto sono accorsi anche i pompieri del comando provinciale di Agrigento che hanno subito spento la vettura.