La testimonianza dell'OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) da Gaza del 30 luglio.

L'OCHA avverte che, a quattro giorni dall'inizio delle pause tattiche dichiarate dalle autorità israeliane, si registrano ancora vittime tra coloro che cercano aiuti e ulteriori decessi dovuti alla fame e alla malnutrizione.I genitori continuano a lottare per salvare i loro figli affamati. In un post sui social media, l'UNICEF ha sottolineato che "questa è una condizione che possiamo prevenire", chiedendo un maggiore accesso umanitario.Gli operatori umanitari a Gaza non sono stati risparmiati. I nostri partner segnalano carichi di lavoro elevati, esaurimento e spossatezza – dovuti principalmente alla mancanza di cibo – tra gli operatori in prima linea e tra gli operatori sociali nelle strutture di salute mentale e di supporto psicosociale.Ieri, in un post sui social media , l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha sottolineato che "i bisogni sanitari a Gaza sono immensi. Un flusso continuo di forniture mediche è fondamentale".

Mentre le Nazioni Unite e i suoi partner sfruttano ogni opportunità per supportare le persone in difficoltà durante le pause tattiche unilaterali, le condizioni per la consegna di aiuti e rifornimenti sono tutt'altro che sufficienti. Ad esempio, affinché gli autisti delle Nazioni Unite possano accedere al valico di Kerem Shalom – un'area recintata – le autorità israeliane devono approvare la missione, fornire un percorso sicuro da attraversare, dare più volte il via libera al movimento, nonché una pausa nei bombardamenti e, infine, aprire i cancelli di ferro per consentire loro di entrare.Per quanto riguarda il carburante, la scorsa settimana le Nazioni Unite hanno fatto arrivare quantità limitate di carburante attraverso i valichi di Kerem Shalom e Zikim, quasi la metà del quale è stato trasferito a nord per soddisfare le esigenze vitali in ambito sanitario, di emergenza, idrico e delle telecomunicazioni.L'OCHA ribadisce che le attuali scorte di carburante non sono sufficienti a soddisfare le esigenze critiche salvavita e rappresentano una goccia nell'oceano delle necessità.L'OCHA sottolinea ancora una volta che un cessate il fuoco permanente è più che mai necessario. Le sole pause tattiche unilaterali non consentono il flusso continuo di rifornimenti necessario a soddisfare gli immensi livelli di necessità a Gaza.Nel frattempo, persone disperate e affamate continuano a scaricare le piccole quantità di aiuti dai camion che riescono a uscire dai valichi.Le Nazioni Unite e i suoi partner continuano a coordinare gli interventi umanitari all'interno di Gaza con le autorità israeliane. Ieri, tre missioni facilitate hanno permesso al personale di recuperare carichi contenenti cibo dai valichi di Kerem Shalom e Zikim e di trasportare carburante all'interno di Gaza. Tuttavia, le altre hanno incontrato ostacoli, in particolare ritardi nel ricevere il via libera dalle autorità israeliane, e una ha dovuto essere annullata.L'OCHA ribadisce che, per potenziare la distribuzione degli aiuti in modo da iniziare a soddisfare le enormi necessità delle persone, è fondamentale che tutti i valichi vengano aperti, che venga consentito l'ingresso a un'ampia gamma di forniture, sia umanitarie che commerciali, che i movimenti degli aiuti all'interno di Gaza siano tutelati e facilitati tempestivamente e che agli operatori umanitari sia consentito di svolgere il proprio lavoro.