Nuova tegola sul Movimento cinque stelle il cui reddito di cittadinanza fa acqua da tutte le parti

Da quanto emerso dalle indagini della Gdf sulle famiglie di Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, i quattro indiziati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, avrebbero anche indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per una somma complessiva di 33mila euro.

Le famiglie dei quattro presunti assassini avrebbero fatto false dichiarazioni per ottenere tale beneficio, nonostante il tenore di vita non lo avrebbe giustificato. Da qui sono scattate le denunce e le segnalazioni all'Inps per il recupero degli importi finora erogati.

Il legale dei fratelli Bianchi ha fatto sapere che ai suoi due assistiti è stato chiesto se avessero percepito il reddito di cittadinanza, ma entrambi hanno dichiarato non solo di non averne mai usufruito, ma anche di ignorarne l’esistenza.

La domanda per poter avere il reddito di cittadinanza sarebbe stata presentata dai capifamiglia degli indagati che avrebbero indicato i rispettivi figli, tutti al di sotto dei 24 anni e senza reddito, come familiari a carico.

Come riportato da Franco Bechis per il Tempo, documentato dai video delle vacanze pubblicati sui social network, i quattro conducevano una vita da nababbi: vacanze a Palma di Majorca, vacanze in barca all’isola di Palmarola annaffiate da champagne, vacanze sulla costiera amalfitana e a Positano, macchina con autista per trasferirsi durante le serate in locali esclusivi, vacanze nella campagna umbra a Marsciano in un resort da 250 euro a notte.



Quanto sopra riassunto finisce per diventare come detto , un'altra tegola sul famoso reddito di cittadinanza fortemente voluto dai Cinque Stelle e che sembra fare acqua da tutte le parti, tanto da finire per assomigliare più ad un sistema per ottenere consensi elettorali da persone che "hanno poca voglia di lavorare", più che un mezzo per reintrodurre le persone nel mondo del lavoro.

Esistono certamente delle eccezioni, ma un reddito concesso in questo modo, senza controlli veri e senza un reale sbocco lavorativo, sembra più una paghetta per le elezioni che un aiuto serio.