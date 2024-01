Serie A: Napoli-Salernitana 2-1, Rrahmani al 96' fa esultare gli azzurri

Grazie a un gol in mischia di Rrahmani al 96', il Napoli batte in rimonta 2-1 la Salernitana nella 20a giornata di Serie A, dà un calcio alla crisi e sale quota 31 punti in classifica. Candreva al 29' gela il Maradona con un destro a giro dal limite sotto l'incrocio dei pali. Nel recupero del primo tempo l'altro episodio decisivo: Fazio calcia il piede di Simeone, Marinelli richiamato dal Var assegna il rigore che Politano trasforma (49'). La ripresa è un monologo dei campioni d'Italia che ci provano in tutti i modi e sfondano il muro della Salernitana in pieno recupero con una zampata del difensore kosovaro



Serie A: Genoa e Torino non si fanno male, è 0-0 a Marassi

Il Genoa non sfigura nella prima senza Radu Dragusin e, anzi, probabilmente meriterebbe la vittoria ai punti contro il Toro. Nel primo tempo domina infatti il Grifone, che sbatte su Vanja Milinkovic-Savic e rallenta i ritmi nella ripresa. Finisce dunque 0-0 a Marassi, col Torino che recrimina per l'errore di Sanabria e resta decimo con 28 punti. I rossoblù salgono invece a quota 22 punti in 20 gare.



Romano annuncia: "Napoli-Traoré, ci siamo! Fissate le visite mediche"

Il Napoli si appresta a concludere il secondo acquisto della sessione invernale di mercato. Esami medici prenotati per Hamed Junior Traoré come nuovo giocatore del Napoli. Napoli e Bournemouth hanno ormai tutti i documenti pronti per l'affare dell' ivoriano. Confermata l'operazione in prestito con opzione di riscatto fissata a 25 milioni di euro a giugno, non obbligatoria. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.



CLASSIFICA - Il Napoli risale (per ora) al sesto posto: zona Champions a -2

Successo soffertissimo e fondamentale per il Napoli di Walter Mazzarri nella prima sfida della 20^ giornata di Serie A. Tre punti pesantissimi che permettono agli azzurri di sorpassare in un solo colpo Roma, Lazio e Atalanta e di portarsi al sesto posto momentaneo a -1 dal Bologna. Resta invece ultima la Salernitana di Pippo Inzaghi. Nell'altra sfida delle 15, 0.0 fra Torino e Genoa.



Questa la classifica aggiornata alla 20^ giornata:

Inter 48

Juventus 46

Milan 39

Fiorentina 33

Bologna 32

Napoli 31*

Atalanta 30

Lazio 30

Roma 29

Torino 28*

Monza 25

Genoa 22*

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 17

Cagliari 15

Verona 14

Empoli 13

Salernitana 12*

* una partita in più



UFFICIALE - Anche Kvara salterà la Lazio: ingenuità del georgiano al 99'

Al 99' di Napoli-Salernitana, ingenuità di Kvaratskhelia che si fa ammonire per aver allontanato il pallone. Il georgiano era diffidato e salterà il prossimo turno di campionato contro la Lazio, potrà giocare regolarmente la semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina.