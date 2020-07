Valentina ci porta nelle vigne, immersi nel verde, con un venticelli che spessa il sole caldo di Luglio. Si trova subito a suo agio davanti alla telecamera e inizia a raccontarsi.

Cresciuta fin da piccola in questo mondo, con la cantina di famiglia, racconta come sia stato significativo crescere e conoscere il vino. Si laurea in lingue (inglese, tedesco e spagnolo) e unifica, poi, le su due passione diventando Export Manager.

Ma durante questo lockdown si accorge di quanto, ora, il web sia così vicino alle persone e si reinventa. Crea un e-commerce in cui si può parlare direttamente con lo specialista e chiedere informazione sul vino che si vuole comprare.

Un contatto in più che garantisce la sicurezza di cosa si vuole acquistare e la qualità del prodotto. Sì, perché sottolinea, tutti i vini vengono selezionati, assaggiati e scelti. Dalla sua parte ci sono persone che sfruttano, già da tempo, la comunicazione digitale.

Sogna in futuro di aver assaggiato molti più vini, consiglia di provare e ri-provare, mettersi in gioco, non scoraggiarsi e di aver tanta voglia di imparare.

Lei ha realizzato il suo sogno, qual è il tuo?