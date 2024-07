Napoli-Buongiorno, tra oggi e domani lo scambio dei contratti: le ultime sulla clausola

A breve Alessandro Buongiorno sarà un nuovo calciatore del Napoli, tra lunedì e martedì sono previste le firme. Nella notte di ieri sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli, come per esempio i bonus scudetto. Ormai è tutto fatto, anche gli ultimi dettagli sono stati messi a punto tra di De Laurentiis e Giuseppe Riso, procuratore del difensore cresciuto al Torino, e ormai mancano soltanto visite mediche e firme.

Le ultime sul difensore le riferisce sul proprio sito Gianlunca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky: "Tra oggi e domani, lunedì 8 luglio 2024, avverrà lo scambio dei contratti. In questo modo i legali controlleranno che sia tutto in regola anche nella stesura della clausola rescissoria da 70 milioni di euro valida dal 2027".



Conte, si comincia: martedì il raduno con 7 assenti, ma Osimhen ci sarà

Victor Osimhen sarà a disposizione di Antonio Conte dal primo giorno di ritiro, dal momento che la sua cessione non si sblocca e non si sbloccherà neanche nei prossimi giorni molto probabilmente. Il nigeriano ci sarà, mentre saranno sette gli assenti sia al raduno di Castel Volturno che durante la prima fase di preparazione a Dimaro. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, cominciando proprio da Osimhen:

"L’attaccante sarà a disposizione del nuovo allenatore per i due giorni di test fisici e atletici prima di partire per Dimaro. Saranno assenti in Val di Sole i sei nazionali usciti agli ottavi agli Europei: Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia. Saranno a disposizione di Conte direttamente per il ritiro di Castel di Sangro in programma a partire dal 25 luglio. Olivera, invece, dovrebbe saltare anche l’inizio del soggiorno abruzzese perché è ancora impegnato in Coppa America con il suo Uruguay".



Pioli-Al-Ittihad, sospese le dimissioni del presidente: indagine per capirne le motivazioni

"Il Ministero dello Sport sospende le dimissioni del presidente Louay Al-Nazer: è stato formato un comitato per verificare le ragioni delle dimissioni e quanto sta accadendo all'interno del club Al-Ittihad, per segnalarlo con urgenza": lo riporta il portale saudita AlYaum.com, a poche ore dal passo indietro fatto dal numero uno del club saudita.

Spettatore interessato alla vicenda è Stefano Pioli, che sembrava in procinto di firmare con l'Al-Ittihad, ma ha visto fermarsi tutto all'improvviso. Come circolato quest'oggi, la motivazione sarebbe stata l'intromissione della stella della squadra, Karim Benzema, che avrebbe preferito sulla panchina una figura come quella di Christophe Galtier, al posto dell'ex Milan. Questa interferenza non sembra essere andata giù all'alta dirigenza, che nelle figure dello stesso Presidente e del direttore sportivo Ramon Planes aveva individuato in Pioli l'uomo giusto dal quale ripartire.

Stando agli ultimi sviluppi dunque, appurato l'ovvio raffreddamento della pista che porta a Pioli, resta da capire come si evolverà la situazione intorno alla scelta di Al-Nazer, che può interessare non poco il calcio italiano, visti gli interessamenti per giocatori del nostro campionato, su tutti Stefan De Vrij e Ismael Bennacer.



Fiorentina, Kean è arrivato al Viola Park: domani visite e firma

Moise Kean è pronto a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. L'attaccante, in arrivo dalla Juventus a titolo definitivo, è infatti arrivato al Viola Park da pochi minuti, come comunicato dal club viola attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale. L'attaccante si sottoporrà nella giornata di domani alle visite mediche, prima di firmare il suo contratto con la società gigliata e mettersi a disposizione di Raffaele Palladino.

I dettagli dell'operazione.

L'operazione con la Juventus, come detto, si era già chiusa da diversi giorni: ai bianconeri andrà un assegno da 13 milioni di euro per la parte fissa, a cui aggiungerne 5 di bonus futuri di cui 3 facilmente raggiungibili. Una volta sistemata la questione Kean e diramato i comunicati ufficiali del caso, la Fiorentina proseguirà nelle altre trattative di mercato. Soprattutto quelle riguardanti il centrocampo e il nuovo centravanti da andare ad aggiungere all'ormai ex bianconero, col nome di Lorenzo Lucca che resta in cima alle preferenze.



Juventus, Thiago Motta a Torino: a ore le visite mediche con lo staff

Dopo Paulo Fonseca, è il turno di Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano della Juventus è sbarcato a Milano, dove è atterrato con un volo proveniente dal Portogallo prima di trasferirsi a Torino per cominciare la sua nuova avventura in bianconero. Motta, che si è accorciato le vacanze di qualche giorno rispetto al ritiro previsto per il 10 luglio, come prima cosa visiterà la Continassa insieme al suo staff e poi sosterrà le visite mediche al JMedical. A proposito dello staff, eccolo: Simon Colinet e Alexandre Hugeux sono i due vice (il primo segue la parte atletica, il secondo quella tattica), Flavio Francisco Garcia e Alessandro Colasante (match analyst), infine i due preparatori dei portieri Iago Lozano e Alfred Dossou Yovo.

Ma l'arrivo a Torino, dicevamo. Thiago Motta lavorerà subito per trasmettere mentalità e nuovo modo di giocare alla squadra. Con i nazionali impegnati tra Europeo e Copa America, per i primi giorni il gruppo sarà completato dai giovani. Il tutto mentre Giuntoli continua a muoversi sul mercato per garantire al nuovo tecnico una squadra in grado di lottare per lo scudetto: Douglas Luiz, eliminato con il suo Brasile, dovrebbe essere disponibile a breve. Di Gregorio anche, mentre Thuram è atteso dalle visite mediche a inizio settimana. Il prossimo obiettivo è Koopmeiners: l'idea è quella di chiudere l'affare al più presto, magari grazie alla cessione di Chiesa, sempre più vicino alla Roma.