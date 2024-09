Milan-Lecce 3-0: i rossoneri dalla crisi… al primato!

Dal possibile esonero al primato – almeno per una notte – nel campionato di Serie A. Tutto è cambiato in meno di una settimana per Paulo Fonseca e per il Milan. Dopo la vittoria nel derby arriva un successo convincente anche col Lecce a San Siro. Il 3-0 è firmato dalla reti di Morata, Theo Hernandez e Pulisic. Nel finale espulso il giovane milanista Bartesaghi. E martedì per i rossoneri c’è il Leverkusen in Champions.



Lautaro torna al gol e l’Inter torna alla vittoria

Lautaro Martinez interrompe il digiuno da gol e porta l’Inter alla vittoria per 3-2 contro l’Udinese. Nerazzurri avanti dopo meno di un minuto con Frattesi, poi il pari di Kabasele, a cavallo dell’intervallo l’argentino sigla la doppietta che di fatto consegna tre punti agli uomini di Inzaghi. Nel finale la rete di Lucca che chiude il tabellino dei marcatori.





Genoa-Juventus 0-3: Vlahovic sblocca i bianconeri nel silenzio del Ferraris

La Juventus è tornata a vincere in Serie A battendo 3-0 il Genoa in trasferta nel silenzio del Ferraris in una gara disputata a porte chiuse, prendendosi la vetta del campionato in attesa delle risposte di Napoli e Torino. Dopo un primo tempo bloccato e privo di occasioni da gol, i bianconeri hanno aperto le marcature già al 48′ con un calcio di rigore di Vlahovic dopo un fallo di mano in area di De Winter. Tempo altri nove minuti e l’attaccante serbo ha firmato la seconda doppietta in campionato con un diagonale vincente che ha chiuso la contesa in anticipo. Per la Juventus, al sesto clean sheet in sei partite di questa Serie A, c’è stato tempo anche per il tris di Conceiçao nel finale.





Sassuolo-Spezia senza gol, il Pisa può allungare. Bari in 10, pari Cosenza su rigore all’85

Pomeriggio avaro di emozioni nel sabato di B. Si pareggia su tutti i campi, ma si segna solo a Bari: Pucino e Fumagalli, su rigore, firmano l’1-1 del San Nicola. Solo due 0-0 con ben poco da raccontare nelle altre gare di giornata: Sassuolo-Spezia e Carrarese-Reggiana. Chi sorride, senza giocare, è il Pisa: con il risultato dello scontro diretto tra liguri ed emiliani, la capolista (impegnata domani contro la Juve Stabia) ha una grande occasione per allungare a +6 sulla prima inseguitrice.