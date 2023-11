Il Gran Premio di Las Vegas ha offerto un susseguirsi di eventi tali da renderlo emozionante fin dal primo giro. Max Verstappen (Red Bull), come suo solito, dopo lo spegnimento dei semafori ha allargato Charles Leclerc (Ferrari) in curva 1 e si è preso la testa della gara, mentre Carlos Sainz, sull'altra rossa di Maranello, sempre in curva 1, è stato coinvolto nel caos post partenza ed è finito in testacoda, costretto a rimontare dal fondo del gruppo.

Al secondo giro, la gara ha subito visto in pista la Safety Car per un incidente occorso a Lando Norris. In quel frangente, sia Sergio Perez (Red Bul) che Sainz, finiti in coda, hanno deciso di passare dalle gomme Medie alle Hard.

Verstappen è stato penalizzato di cinque secondi dalla direzione gara per aver danneggiato Leclerc subito dopo il via, ma il ferrarista grazie alla sua SF-23 che sembrava particolarmente a suo agio con le gomme Medie, senza "giocare" sul pit stop è riuscito a riprendersi la posizione in pista con un sorpasso spettacolare in curva 14, effettuando la prima fermata ai box al giro 21 per passare ai pneumatici Hard, trovandosi così virtualmente al comando della gara, con solo Perez e Lance Stroll (Aston Martin) davanti, ma entrambi destinati a un ulteriore passaggio in pit lane per il cambio gomme.

Tuttavia, una nuova Safety Car è entrata in pista al giro 26 a causa dei detriti lasciati a seguito di un contatto tra Verstappen e George Russell. Questo ha permesso ai piloti della Red Bull di effettuare il cambio gomme con una perdita di tempo ridotta, riprendendosi così il vantaggio acquisito in precedenza da Leclerc, che si è trovato con le gomme Hard più usurate.

Per questo, nel finale di gara, Leclerc ha iniziato ad accusare problemi di graining prima dei suoi due avversari ed è stato superato da Verstappen al giro 36. Nonostante ciò, ha continuato a lottare strenuamente, mantenendo il ritmo dell'olandese e rispondendo colpo su colpo agli attacchi di Perez. Al giro 43, sembrava che le speranze di Leclerc di mantenere il secondo posto fossero svanite quando, nel tentativo di difendersi da Perez, è arrivato lungo in curva 14 perdendo la posizione. Tuttavia, non si è dato per vinto e ha continuato a spingere, raccogliendo i frutti della sua tenacia quando anche Perez ha iniziato a soffrire di graining. Il duello tra i due ha acceso gli ultimi tre giri del Gran Premio e, proprio all'ultimo giro, il monegasco ha superato il messicano con una staccata strepitosa in curva 14, conquistando un meritatissimo secondo posto.

In precedenza, anche Sainz aveva sfruttato la Safety Car, montando un nuovo treno di gomme Hard. Nei giri finali, lo spagnolo è riuscito a essere molto aggressivo, superando Pierre Gasly e Russell, che all'arrivo avrebbe poi scontato cinque secondi di penalizzazione per la collisione con Verstappen, conquistando un ottimo sesto posto (visto quel che gli è accaduto) che lo ha riportato in quarta posizione nel mondiale piloti, al pari di Alonso, mentre sono ormai consolidate sia la seconda piazza di Perez che la terza di Hamilton.

Invece nel mondiale costruttori la seconda piazza contesa tra Mercedes (392) e Ferrari (388), solo quattro adesso i punti di vantaggio per la scuderia anglotedesca, sarà decisa nella gara della prossima settimana, il Gran Premio di Abu Dhabi, che concluderà la stagione.

Questi i commenti dalla scuderia Ferrari.

Charles Leclerc: "Oggi ho dato veramente tutto e la squadra ha gestito la gara alla perfezione, quindi non posso che essere soddisfatto della nostra prestazione. Purtroppo avevamo effettuato il nostro pit stop appena cinque giri prima che la Safety Car entrasse in pista e quindi ho faticato subito dopo il restart a far risalire le temperature delle mie Hard che erano più usate mentre Max (Verstappen) e Checo (Perez), forti di pneumatici più freschi, si sono trovati avvantaggiati e direi che questo ci è costato la vittoria.È stata una bellissima gara, con splendidi duelli e tanta adrenalina. Sono contento per come è andato il weekend e per quanto eccitante è risultata questa gara inaugurale a Las Vegas, sia per noi piloti che per gli spettatori. Non vedo l’ora di tornare qui l’anno prossimo".

Carlos Sainz: "È stato un buon fine settimana per il team, anche se la mia gara è stata complicata. Nelle posizioni a centro gruppo ho dovuto fare attenzione alla temperatura motore e attaccare per recuperare posizioni era difficile.Abbiamo però fatto le giuste scelte di strategia, passando da una a due soste, e la seconda parte di gara è stata molto migliore, fino a riuscire a risalire al sesto posto finale. Data la penalità in qualifica abbiamo limitato il danno e sono felice di avere portato punti importanti per il Mondiale Costruttori.Non vedo l’ora di gareggiare ad Abu Dhabi, fra una settimana. La lotta per il secondo posto iridato fra i team è apertissima e faremo il massimo per centrare il risultato".

Frédéric Vasseur, Team Principal: "Questa prima gara qui a Las Vegas ha regalato lo spettacolo che tutti si aspettavano, complimenti dunque a Formula 1, perché è stato uno dei migliori Gran Premi della stagione. Da parte nostra ci sono diversi spunti positivi, anche se non è stata una gara semplice, con Safety Car, duelli avvincenti e sorpassi strepitosi. Abbiamo ottenuto dei punti molto importanti e non siamo andati lontani dalla vittoria con Charles, che avrebbe meritato quel risultato. Abbiamo superato una Red Bull per tre volte in pista e la nostra prestazione è stata buona con entrambe le vetture, considerando che Carlos è stato costretto a una grande rimonta in quello che è stato un fine settimana difficile: prima per ciò che è successo nelle prime prove libere, che ci ha imposto la penalità, e quindi con il testacoda in partenza.Con Charles ci eravamo messi in condizione di puntare alla vittoria dato che nei primi giri avevamo curato le gomme e poi avevamo superato Max in pista. La Safety Car non ci ha aiutato: alla ripartenza ha faticato con il graining ma è riuscito a gestirlo e nel finale è stato nuovamente molto competitivo, al punto da sorpassare Perez per la seconda posizione. Penso che oggi abbia disputato una delle migliori gare della carriera e anche Carlos è stato protagonista di una seconda parte di gara molto buona.Dobbiamo cercare di portare questo stato di forma anche ad Abu Dhabi: entrambi i piloti stanno facendo un lavoro fantastico e credo che abbiamo la possibilità di battere la Mercedes per il titolo Costruttori. A Singapore abbiamo vinto quando la Red Bull era sotto ritmo, ma questa volta erano in forma e abbiamo lottato con loro fino all’ultima curva".





Crediti immagine: twitter.com/Max33Verstappen/status/1726176584946905473/photo/3