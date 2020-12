Annunciati i vincitori dei Boston Society of Film Critics Awards, i premi con cui i critici di Boston eleggono i migliori film e interpretazioni dell'anno. In chiave awards season la convergenza con gli Oscar è minima, dato che su 39 edizioni solo 10 volte il vincitore del Boston Society of Film Critics Award come miglior film ha conquistato successivamente anche l'ambita statuetta nella categoria Best Picture. Eppure i loro verdetti si rivelano molto importanti per capire quali sono le potenziali pellicole per la corsa agli Oscar.

A vincere nelle categorie principali è stato il film Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, Nomadland di Chloè Zhao con Frances McDormand che ha conquistato il premio nelle categorie: Miglior film, miglior regia e miglior fotografia. Seguono con 2 premi a testa ben 3 film: The Father, Sto pensando di finirla qui, Minari.