Nella categoria Migliori Costumi ai prossimi Oscar parte favorita Catherine Martin per Elvis dopo aver conquistato numerosi riconoscimenti assegnati dalle Associazioni dei critici americani.

Inoltre il suo meraviglioso lavoro ha ottenuto una serie di premi chiave per il Best Costume Design: dal BAFTA al Variety Artisans Award, fino al riconoscimento più importante per la sua categoria il Costume Designers Guild Award assegnato dal sindacato dei costumisti, i cui verdetti spesso anticipano le scelte dei membri votanti per gli Oscar.