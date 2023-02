I candidati di quest'anno per la categoria Miglior cortometraggio documentario sono particolarmente supportati dalla critica americana per la potenza del loro messaggio: dal silenzioso legame tra mondo umano e mondo animale (The Elephant Whisperers) ad una relazione padre-figlia che muta nel tempo (How Do You Measure a Year?), dal tema legato agli effetti della crisi climatica (Haulout) alle estreme conseguenze del pregiudizio razziale (Stranger at the Gate), fino al calvario subito da Martha Mitchell per aver scoperchiato il “vaso di pandora” legato allo scandalo Watergate (The Martha Mitchell Effect).