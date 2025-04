Serie A, Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen riporta i biancocelesti sul treno per la Champions

La Lazio ha vinto 1-0 in casa dell'Atalanta nel 31° turno di Serie A conquistando un successo importantissimo in chiave qualificazione alla prossima Champions League. Al Gewiss Stadium i biancocelesti, dopo un primo tempo e bloccato e privo di occasioni, hanno trovato la ripartenza giusta al 54' con Isaksen dopo un pasticcio in copertura tra Hien e Kolasinac. La reazione dell'Atalanta si ferma contro le parate di Mandas e per la Dea, ora solo a tre punti di vantaggio sul sesto posto della Lazio, è la terza sconfitta consecutiva in campionato.



Serie A, Torino-Verona 1-1: Vanoli e Zanetti avanti a piccoli passi

Finisce 1-1 Torino-Verona, match valido per la 31esima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo a tratti soporifero la sfida si incendia nella ripresa e succede tutto nel giro di cinque minuti: prima Adams si fa parare da Montipò il rigore del potenziale 1-0, poi la sbloccano gli ospiti con un gol di Sarr su clamoroso pasticcio di Milinkovic-Savic. Infine ci pensa Elmas, con un gran sinistro, a pareggiare subito i conti e salvare i suoi dal ko interno. Nel finale espulso Ricci per un fallaccio su Ajayi. Un punto a testa per Vanoli e Zanetti, che non fa fare loro balzi avanti importanti, ma che aiuta a consolidare le rispettive classifiche.



Serie A, Empoli-Cagliari 0-0: nella sfida salvezza vince la paura

La 31a giornata non fa uscire l'Empoli dalla zona rossa e non consente a D'Aversa di approfittare del pareggio del Lecce, la sua ex squadra. I toscani sbattono infatti sul Cagliari alla Computer Gross Arena, ricavando solo uno scialbo 0-0 dal duello-salvezza. Decisivo l'ex Elia Caprile, che salva due volte la porta dei sardi. L'Empoli resta terzultimo a -2 dalla salvezza ed eguaglia la sua peggior striscia di match senza vittoria (16).



Serie A: Lecce-Venezia 1-1, Baschirotto rimedia all'autogol di Gallo

Nella 31a giornata di Serie A, Lecce e Venezia si dividono la posta per 1-1, un pareggio che consente ai salentini di mettere fine alla serie di 5 sconfitte di fila, mentre i lagunari, che non vincono dal 22 dicembre, rimangono sempre a -5 dal quartultimo posto. Dopo un primo tempo con poche emozioni, al 50' gli ospiti passano grazia a un autogol di Gallo. Il primo gol stagionale di Baschirotto, un bel colpo di testa al 65', riequilibra il match. Nel finale clamoroso palo interno di N'Dri e super parata di Radu su Baschirotto.

Serie B: folle 5-3 del Palermo sul Sassuolo. Pareggiano Catanzaro e Bari, lo Spezia batte la Samp

La domenica della 32ª giornata di Serie B regala una spettacolare partita al Barbera, dove il Palermo supera il Sassuolo. Un super Pohjanpalo (tripletta e assist) trascina i rosanero nel pirotecnico 5-3 contro la capolista e permette ai siculi di sorpassare il Cesena in zona playoff. Ricco di emozioni è anche il 3-3 di Catanzaro-Bari: Favilli beffa le Aquile al 92’. Lo Spezia vince 2-0 il derby ligure contro la Sampdoria: decide la doppietta di Lapadula.

PALERMO-SASSUOLO 5-3

Il Palermo accoglie il Sassuolo al Barbera, dove sono i rosanero a stappare il match al 18’: Pohjanpalo stacca perfettamente di testa sul calcio d’angolo di Blin e incorna l’1-0 che fa esultare il pubblico di casa. La squadra di Dionisi spinge forte e al 25’ trova pure il raddoppio: nel tentativo di anticipare sempre Pohjanpalo, Toljan inciampa in un autogol, regalando il 2-0 ai siculi. In pieno recupero del primo tempo il Palermo si porta poi sul 3-0: Pohjanpalo sigla la doppietta, insaccando in rete da terra dopo essersi visto respingere un’iniziale rovesciata. Sempre l’ex Venezia mette poi anche lo zampino nel 4-0 con cui i rosanero prendono il largo al 55’: Segre trasforma infatti nel poker un rimpallo proveniente dalla gamba del finlandese, trafiggendo Moldovan con un gran mancino. Il Sassuolo è annichilito, ma le reti improvvise di Pierini al 73’ e di Moro al 74’ provano a ridare un senso alla gara. Nel giro di un minuto i neroverdi dimezzano lo svantaggio, ma a sigillare nuovamente il match ci pensa ancora una volta Pohjanpalo: tripletta all’81’ e ottavo gol in otto partite per l’acquisto più importante del mercato di gennaio. Molto bella è però anche la rete con cui Obiang fissa il risultato finale all’83’. Il Palermo vince 5-3 una sfida pirotecnica al Barbera e sale a 45 punti in classifica, scavalcando il Cesena in zona playoff. A 72 punti resta invece il Sassuolo, sempre capolista del campionato con nove lunghezze di margine sul Pisa.



SPEZIA-SAMPDORIA 2-0

Derby ligure al Picco, dove lo Spezia ospita la Sampdoria. Il primo tempo vede poche occasioni da ambo le parti e si chiude a reti inviolate: Bandinelli e Niang offrono gli spunti migliori, senza creare però particolari apprensioni ai portieri avversari. Un brivido sulla schiena di Cragno scorre però al 33’: l’ex Monza sbaglia un rinvio e colpisce in pieno Pio Esposito, che non può però controllare il pallone. Si passa quindi alla ripresa e Aurelio va a centimetri dal vantaggio per i padroni di casa: lo spezzino incorna bene di testa al 57’, ma Cragno para sulla linea di porta. Clamoroso tre minuti più tardi è invece l’errore di Elia, che si ritrova tutto solo in area e con la porta spalancata, ma manca colpevolmente il bersaglio. A segnare l’1-0 per lo Spezia ci pensa allora Lapadula al 66’: l’ex Cagliari colpisce sugli sviluppi della punizione battuta da Salvatore Esposito, timbrando la sua prima rete con la maglia bianconera. Sempre l’italo-peruviano riesce poi a replicare al 73’, completando così una doppietta personale che vale il 2-0 per la squadra di Luca D’Angelo. Pio Esposito fa invece tremare la traversa al 76’, vedendosi anche annullare un gol all’82’. Lo Spezia chiude quindi in dieci per il rosso a Wisniewski (85’), ma fa comunque suo il derby ligure e sale a 58 punti, portandosi a -5 dal secondo posto del Pisa. La Sampdoria incassa invece la dodicesima sconfitta del suo campionato e torna terzultima in classifica, con soli 32 punti.



CATANZARO-BARI 3-3

Il Ceravolo è teatro della sfida tra Catanzaro e Bari, squadre in lotta per un posto nei prossimi playoff. La partita vive di un buon ritmo fin dalle fasi iniziali e al 27’ vede i Galletti portarsi avanti con Lasagna: l’ex Udinese buca Pigliacelli sul suo palo, con un decisivo errore di Bonini a innescare l’azione vincente degli ospiti. I padroni di casa non si lasciano però demoralizzare dal passo falso e al 44’ riequilibrano il risultato sull’1-1. A pareggiare i conti è Iemmello, autore di un eurogol: fantastico il tiro con cui il capocannoniere del campionato batte Radunovic da oltre venti metri. Le Aquile ribaltano poi il risultato al 69’ con Bonini, a segno di testa sul cross di Petriccione, ma dieci minuti più tardi vengono riprese da Favasuli: il Bari pareggia infatti 2-2 al 78’ grazie a una conclusione da applausi dell’ex Ternana e incendia il finale di gara. A riportare avanti il Catanzaro all’83’ è allora Quagliata, sul geniale assist di Ilie. Le Aquile sembrano ormai volare verso la vittoria e, invece, Favilli fa 3-3 al 92’: gol da centravanti puro per il giocatore in prestito dal Genoa, sull’imbeccata di Bonfanti. C’è poi spazio anche per una clamorosa traversa di Ilie al 96’. Il pareggio finale porta quindi il Catanzaro a 47 punti e il Bari a 41, rispettivamente in sesta e nona posizione.