Il Sindaco Pippo Midili ha firmato la determina, con la quale riorganizza il Centro Operativo comunale (C.O.C.) di Protezione civile, dopo che le funzioni di coordinamento di tale attività sono state assegnate al comandante della Polizia municipale Giuseppa Puleo.

Prossimo passo sarà l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile, che sarà concertato con l’Assessore al ramo Beatrice De Gaetano. La sede del Coc sarà la sala giunta, già attrezzata con nuove apparecchiature collegate direttamente con la Prefettura. Nella determina sono stati nominati anche i responsabili di ciascuna sezione operativa incaricata di svolgere determinati interventi in caso di situazioni di emergenza.

In arrivo anche una nuova figura, che andrà a validare le procedure amministrative in termini di trasparenza, sicurezza e rispetto della privacy. La Giunta ha approvato una delibera, con la quale fornisce atto di indirizzo agli uffici per individuare il professionista, che dovrà occuparsi del servizio di responsabile per la protezione dei dati (Dpo).

Si tratterà di uno specialista, che, secondo le direttive previste dal regolamento europeo in materia di privacy, assicurerà la corretta gestione dei dati personali all’interno delle attività dell’ente pubblico, indicando inoltre come devono avvenire i flussi informatici, la profilazione dei software e tutto ciò che riguarda l’hackeraggio nelle pubbliche amministrazioni.