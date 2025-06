Un thriller mystery dalle sfumature fantascientifiche.

L’impronta dell’ignoto è il secondo romanzo di Marcello Amadei, che con questa nuova opera fonde riflessione esistenziale, scienza e suggestioni fantascientifiche. Dopo l’esordio con il romanzo psicologico “Il silenzio dell’assenza”, questa seconda prova narrativa abbandona l’intimità personale per proiettarsi verso l’ignoto, senza perdere profondità umana ed emotiva. Al centro del romanzo ci sono James e Gwen, due ragazzi cresciuti sotto un cielo carico di leggende e galassie. Vivono una vita semplice, scandita da osservazioni astronomiche e racconti mitologici. Ma, quando James scompare misteriosamente, Gwen si ritrova sola, svuotata e senza più futuro. Le indagini affidate a una squadra di polizia procedono nel caos, mentre il confine tra realtà e fantasia inizia a sfumare. Tra presenze misteriose, visioni cosmiche e riflessioni sulla natura dell’universo, Gwen verrà condotta verso una verità tanto sconvolgente quanto illuminante.

Marcello Amadei abbraccia una narrazione densa, in cui il confine tra scienza e misticismo si assottiglia. Il testo si arricchisce di riflessioni sulla fede, sul significato dell’esistenza, sull’identità umana nel vasto schema dell’universo. Il lettore si trova immerso in un viaggio vertiginoso che parte da una piccola realtà di campagna e si apre verso i confini del cosmo. L’ispirazione del romanzo trae origine da un momento casuale ma rivelatore: una notte, dopo aver ascoltato il brano “Multiverso” di Murubutu, l’autore si ferma in auto per registrare la visione di un universo alternativo che si era materializzato nella sua mente. Da quella registrazione nasce un intero mondo narrativo, una dimostrazione di come la creatività possa accendersi anche in un attimo, sotto una semplice stella. “L’impronta dell’ignoto” è una riflessione esistenziale che mescola thriller, fantascienza e spiritualità. Un’opera che affronta il dolore della perdita, il valore della conoscenza e l’urgenza di guardare oltre. Tra costellazioni, scoperte scientifiche e indagini impossibili, Amadei ci invita a rimettere in discussione ciò che crediamo di sapere.

Marcello Amadei, nato nel 2002, vive a Salsomaggiore Terme e studia Space Engineering al Politecnico di Milano. Appassionato di scienza, spazio, musica e ciclismo, ha iniziato a scrivere sin da piccolo. Dopo “Il silenzio dell’assenza”, romanzo introspettivo scritto durante la pandemia, torna ora con un’opera più ampia e visionaria, confermandosi come una voce originale nel panorama letterario contemporaneo.

