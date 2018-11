Amore Festival, già nominato da Mix-Mag nel 2016 quale secondo miglior Capodanno al mondo, propone una commistione di generi musicali, alternando grandi artisti fra djs internazionali ed esibizioni Live, ed affiancandovi le esperienze delle arti visive, tra visual-art, mapping 3D e realtà virtuale.

La proposta di Amore, che si caratterizza nella realizzazione di eventi in spazi non convenzionali, volti a legare musica, arte e cultura contemporanea, creando un significativo momento di aggregazione sociale tra il pubblico e gli artisti coinvolti.

All’interno del "Festival Amore" saranno presenti, come sempre negli ultimi anni, importanti spazi di consulenza dedicati ai giovani, per informare e rendere consapevoli dell’abuso di sostanze per la sensibilizzazione contro le violenze contro le donne e di genere, e per il recupero dei giovani attraverso il lavoro nel settore musicale.