Due le sorprese negli incontri del sabato della 2.a giornata di Serie A: le vittorie di Frosinone e Verona che, in casa, hanno superato rispettivamente le formazioni, in teoria, più quotate di Atalanta e Roma con lo stesso risultato di 2-1.

Il Frosinone ha ottenuto la sua prima vittoria contro l'Atalanta in Serie A . In precedenza, nelle sei partite giocate nel massimo campionato, i ciociari non erano mai riusciti a battere i bergamaschi e non avevano neppure segnato un gol. Come nella partita contro il Napoli, i padroni di casa hanno iniziato forte e al 5' sono passati in vantaggio con Harroui. Questa volta, però, il Frosinone non ha subito la rimonta degli avversari e al 24' ha raddoppiato con Monterisi, che ha segnato su calcio d'angolo battuto da Baez. L'Atalanta ha faticato a trovare il suo gioco e solo dopo l'intervallo, con l'ingresso di De Ketelaere e Zortea, hanno progressivamente preso in mano la partita rendendosi pericolosi. È stato Zapata, con un tiro di destro al 56' (5 gol per lui contro il Frosinone in 3 partite), ad accorciare le distanze. Gasperini ha fatto entrare anche Scamacca e Muriel, ma Cerofolini ha resistito agli ultimi attacchi degli ospiti e ha regalato al suo allenatore, Eusebio Di Francesco, una vittoria in Serie A che mancava da 20 partite (l'ultima nel 2020 contro la Sampdoria quando allenava il Cagliari).

Il Verona ha festeggiato la seconda vittoria nei primi due incontri di campionato, un'impresa che ai gialloblu era riuscita solo altre due volte nella loro storia (nel 1984/85 e nel 2020/21). La Roma, invece, non subiva almeno due reti nelle prime due partite stagionali da 14 anni. È stato lo scaligero Duda ad aprire le marcature con il suo primo gol in Serie A,dopo soli 4 minuti di gioco, sfruttando una respinta corta di Rui Patricio. I giallorossi non si sono arresi e hanno attaccato rendendosi pericolosi con le conclusioni di Pellegrini e Dybala e, soprattutto, con la traversa di Cristante. Ma alla fine del primo tempo è stato ancora Duda a servire Ngonge che, dopo aver superato Smalling, ha segnato il gol del 2-0. Nel secondo tempo gli ospiti hanno messo in campo Spinazzola, El Shaarawy ed il neo acquisto Aouar, ed è stato proprio quest'ultimo a ridurre lo svantaggio con un colpo di testa al 56', approfittando di un'uscita sbagliata di Montipò. Nel finale il Verona è rimasto in dieci per il fallo da ultimo uomo di Hien su Belotti, ma nonostante un recupero lungo quasi un tempo supplementare (13 minuti), dove la squadra di Mourinho ha colpito un altro palo (con Pellegrini su punizione), la Roma non è riuscita a pareggiare.

Scontati, in base ai pronostici, i risultati degli altri due incontri del sabato.

Il Monza di Palladino ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale grazie alla doppietta di Colpani, che ha permesso ai brianzoli di sconfiggere l'Empoli per 2-0. È la seconda volta che un giocatore del Monza segna due gol in una partita di Serie A (l'ultima volta è stato Caprari a gennaio). I padroni di casa hanno dominato il match fin dall'inizio e hanno sbloccato il risultato alla fine del primo tempo dopo aver sprecato diverse occasioni. Il gol di Colpani è stato di grande qualità, grazie ad un sinistro dal limite dell'area con la palla che si è infilata sotto la traversa. All'inizio del secondo tempo, il numero 28 del Monza ha segnato nuovamente con un colpo di testa su assist di Ciurria. Da segnalare anche due pali, uno per parte. Il primo è stato colpito da Gagliardini con un tiro potente al 20', il secondo da Marin nella ripresa, grazie alla deviazione decisiva di Di Gregorio.

A San Siro è finita 4-1 per i padroni di casa. Il Milan ha segnato 4 gol al Torino, che inizialmente era riuscito a pareggiare con Schuurs al 36' ma poi è stato travolto dalla voglia e dalla qualità di tecnica e gioco dei rossoneri. Pulisic è andato a segno anche nella seconda giornata, aprendo il match al 33' grazie a un assist di Loftus-Cheek (lo statunitense è il quinto giocatore del Milan a segnare nelle sue prime due apparizioni, dopo Bierhoff, Shevchenko, Balotelli e Menez). Come detto, i granata hanno pareggiato subito, ma prima dell'intervallo i rossoneri hanno segnato due gol che hanno indirizzato il match. Giroud ha raddoppiato al 43' su un rigore assurdo assegnato da Mariani, Theo Hernandez ha segnato il terzo gol nel recupero del primo tempo con uno scavetto sul portiere in uscita dopo un assist di Leao. Nella ripresa la reazione degli ospiti è stata tardiva e così il Milan si è limitato a gestire il risultato, segnando il quarto gol ancora su rigore, anche in questo caso generoso (eufemismo per non dire regalato), con l'infallibile Giroud (sette su sette per lui in Serie A dal dischetto) e allungando a cinque la striscia di vittorie consecutive in campionato, considerando le ultime tre partite della scorsa stagione.

In classifica Milan e Verona sono pertanto a punteggio pieno, mentre l'Empoli è a zero punti e la Roma è ferma a uno, con il pareggio ottenuto a fatica nella prima giornata contro la Salernitana.