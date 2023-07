ll medico come "sentinella" per aiutare i cittadini nei disagi che li colpiscono. Anche per quanto riguarda le problematiche ambientali. È così che Roberto Monaco, Segretario FNOMCeO (Federazione degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) vede i professionisti sanitari alla luce delle nuove esigenze di salute della popolazione. Monaco è intervenuto nel corso del recente convegno Liberi di Respirare, organizzato da Consulcesi Group.

"Da alcune settimane si è aperto un ampio dibattito a livello europeo" e ciò rappresenta "un importante passo avanti nella direzione auspicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2021" per quanto riguarda le tematiche ambientali. Per questo "anche la professione medica non può sottrarsi dal prendere parte a questo dibattito", nella prospettiva di "tutelare la salute globale, che rappresenta sicuramente la precondizione per garantire uno sviluppo non solo sociale ma anche economico a medio e lungo termine".

Nel corso dell'evento, in cui è stata lanciata l'azione legale "Aria pulita", Monaco ha fatto riferimento all'articolo 5 del codice di deontologia medica, in cui si può leggere che "il medico, basandosi sulle conoscenze disponibili, si impegna in una comunicazione pertinente sull'esposizione e sulla vulnerabilità ai fattori di rischio ambientale, e promuove un utilizzo appropriato delle risorse naturali per un ecosistema equilibrato e sostenibile anche per le future generazioni".

E per questo la Federazione "intende sostenere, insieme agli esponenti del mondo scientifico e politico, l'importanza di interventi per la tutela della sostenibilità ambientale che impattano quotidianamente sulla salute dei cittadini. Ricordiamo – ha detto Monaco – che in Italia l'inquinamento atmosferico causa più di 50mila morti premature all'anno. Auspichiamo quindi lo sviluppo di decisioni di ampia portata che consentano al nostro Paese una reale prospettiva di salute, benessere ed equità".

In tutto ciò, la formazione del personale sanitario "riveste un ruolo cruciale in questo senso. Pertanto, ritengo che nella Commissione Nazionale ECM, di cui ho l'onore di far parte, vorremmo presentare progetti non solo formativi, ma anche incentivare l'acquisizione di crediti formativi, come è accaduto con il Covid-19 e i vaccini, anche per quanto riguarda l'ambiente. La formazione è fondamentale non solo per i cittadini ma anche per tutti quei medici che devono poi informare gli stessi sulle politiche ambientali, sui problemi e sulle soluzioni che possiamo mettere in atto insieme", ha concluso. (Fonte, Quotidiano Sanità)





