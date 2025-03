Dopo l'exploit di Candyman, uscito nell'agosto 2021 con cui ha superato le aspettative del settore durante la pandemia, Nia DaCosta è diventata la prima regista afro-americana ad aprire in cima alle classifiche del botteghino statunitense. Il film ha poi incassato 77 milioni di dollari in tutto il mondo.

Successivamente ha inizialmente abbandonato The Marvel per iniziare un nuovo progetto, che secondo i critici americani potrebbe essere la pellicola di svolta della sua carriera: si tratta di Hedda, l'attesissimo adattamento dell'iconica opera di Henrik Ibsen, Hedda Gabler, con Tessa Thompson che è stata scelta per interpretare uno dei più grandi ruoli drammatici nella storia del teatro.

Il personaggio di Hedda Gabler, creato dalla penna di Henrik Ibsen, ha affascinato il pubblico e il mondo del cinema per decenni. Prima dell'imminente adattamento di Nia DaCosta, numerose attrici hanno portato sullo schermo la complessa figura di Hedda: da Alla Nazimova a Ingrid Bergman, da Glenda Jackson a Francesca Annis.