Vadim Shishimarin , sergente di 21 anni e comandante della 4a divisione Panzer Kantemirov appartenente alla regione di Mosca, è stato condannato all'ergastolo.

La sentenza è stata emessa questo lunedì dal tribunale distrettuale di Solomianskyi. Il militare russo, il primo ad essere finito sotto processo in Ucraina per crimini di guerra, è stato ritenuto colpevole del reato ai sensi della seconda parte dell'articolo 438 del codice penale ucraino.

Il 28 febbraio Shishimarin, insieme ad altri quattro militari russi, era entrato nel villaggio di Chupakhivka, nell'Oblast di Sumy, a bordo di una Volkswagen Passat rubata dopo che il loro convoglio era stato distrutto dalle forze armate ucraine. Dal finestrino dell'auto, aveva sparato con il suo Kalashnikov alcuni colpi alla testa del 62enne, Oleksandr Shelipov, un residente del posto, disarmato, che stava andando in bicicletta lungo il ciglio della strada

Durante una delle udienze del processo iniziato lo scorso 13 maggio, Vadim Shishimarin si era scusato con la moglie dell'uomo da lui assassinato, Kateryna Shelipova.

In precedenza, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva dichiarato che Mosca non ha molte opportunità per "proteggere" i militari russi da azioni legali in Ucraina, precisando però che continuerà a fare tentativi in ​​questa direzione attraverso altri canali, oltre a sottolineare che "il destino di ogni cittadino russo è di fondamentale importanza".

Inoltre quest'oggi, Denis Pushilin, il presidente dell'autoproclamata Repubblica filorussa di Donetsk, al canale televisivo Russia 24 ha dichiarato che le autorità della Repubblica popolare di Donetsk stanno preparando la documentazione necessaria per processare i soldati delle forze armate ucraine e i "mercenari stranieri" che si sono arresi ad Azovstal.