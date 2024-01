Dal prossimo mese scatteranno i controlli della Polizia locale, che in questi mesi ha svolto una attività preventiva invitando tutti gli operatori economici in ritardo coi pagamenti a mettersi in regola per evitare provvedimenti sanzionatori, su suolo pubblico, insegne pubblicitarie, passi carrabili. L’obiettivo è assicurare normalità ad un settore, dove da tempo si registrano dei “corto circuiti” inopportuni.

“Da diverso tempo, proprio per evitare di pensare a intenti persecutori, la Polizia locale sta effettuando attività informativa; – afferma il Sindaco Midili – ma adesso sarà opportuno regolarizzare tutto ciò che riguarda la Tosap, la tassa sulla pubblicità e sulle insegne, anche perché la normativa è chiara: dal prossimo mese vi saranno infatti dei controlli costanti, che non si limiteranno però più all’invito”.

In realtà sarà opportuno mettersi in regola, anche perché, sulla scorta della nuova normativa, le posizioni irregolari, oltre ad essere sanzionate prevedendo la segnalazione all’ufficio SUAP per i provvedimenti consequenziali, che possono portare alla sospensione dell’attività fino addirittura alla revoca definitiva dell’autorizzazione. Altri controlli da parte della Polizia locale riguarderanno i luoghi di aggregazione al fine anche di una tutela della salute dei giovani nel rispetto delle norme e delle ordinanze vigenti.