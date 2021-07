Melus Kaye, artista calabrese che spazia tra letteratura (il suo "Imprigionati" è uscito nel 2014), musica, recitazione, film, cortometraggi (...) ha da poco pubblicato su YouTube un video davvero originale, quello di "Story i stu pianeta". Il brano contiene un bel featuring di Annarita e perdersi nel video tra giganti, fanciulle, galeoni, mare e ruscelli è una boccata creativa d'aria fresca, soprattutto oggi, un momento in cui uniformarsi alle tendenze (del momento) è la scelta più comune. Il link è disponibile a questo link: https://youtu.be/yXUkJzC1u9k.

Melus Kaye ha rilasciato un'interessante intervista disponibile nella sua forma estesa a questo link: bit.ly/MelusKayeIntervista Qui sotto ecco comunque alcuni dei concetti espressi dall'artista. Prima di ascoltare la sua musica o godersi i suoi curatissimi video, si può dire che è un polistrumentista in grado di comporre e di mettere in pratica le sue idee musicali in completa solitudine. Di sé dice di scrivere musica solo quando si trova in piena sintonia con se stesso e che proprio per questo le sue creazioni sono decisamente originali, diverse da ciò che sentiamo ogni giorno alla radio, in tv, sui social.

Come racconteresti la tua musica e tutto il tuo percorso artistico a chi ancora non ti conosce?

Ho sempre creduto fin da bambino di non essere comune. "Beh cosa intendi? Questa tua affermazione sembra spavalda".. Alt! In questa vita siamo troppo abituati a mostrarci modesti, umili, a volte cavalchiamo quest'onda pur di non destare antipatie. Perdiamo la dignità e l'orgoglio pur di raccattarci consensi o buone impressioni, che in linguaggio digitale si chiamano like...

Come definiresti la tua musica? L'energia del rock è sempre presente, ma i generi sembrano fondersi in essa.

La mia musica la definisco Unica, Ballabile, Per tutti. Il rock fa parte di me, è la mia essenza aggressiva che approccia alla musica con questa sua sfaccettatura. Ma la parola "musica" è come il concetto di singolarità. E' quella cosa piccola prima del big bang che poi, esplodendo, diventa tante cose diverse. Trovo irrispettoso essere egoista e pensare ciò che unicamente voglio raccontare. Vorrei fosse un concetto piacevole ed altruista. Non c'è cosa più bella di una musica che ti porta a muoverti.

