TUTTI GLI ALUNNI DELLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA MEDIA HANNO AVUTO LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE GRATUITAMENTE ALLO SCREENING CHE HA VALUTATO COLONNA VERTEBRALE E PIEDE. LA DS ALESSIA GUCCIONE SODISFATTA DELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE REALIZZATA CON IL SUPPORTO DEL CLUB SERVICE.

Lo stile di vita, le abitudini posturali e le esigenze dettate da una vita sempre più sbilanciata verso azioni e attività che non impegnano la fisicità deòl nostro corpo, ci portano a problematiche diverse che influiscono negativamente sulla qualità della vita.

Sempre più ragazzi manifestano problematiche a carico della colonna vertebrale che se non attenzionate opportunamente diventano “patologia”. L’attività fisica è sempre alla base di un corretto stile di vita ma l’occhio esperto del professionista, aiutato dagli strumenti, riesce sempre ad avere una visione precisa della condizione della colonna vertebrale e del piede per attivare una giusta e opportuna attività correttiva nei casi meritevoli di attenzione.

Il Lions Club “Due Rose” anche in questo campo mette a disposizione organizzazione e competenze. Il dott. Francesco Incardona, ortopedico e dirigente medico del presidio sanitario di Canicattì e socio Lions del Club Campobello “Due Rose e la dr.ssa Ilaria Avarello del Centro Ortopedico Sicano di Ravanusa hanno eseguito un accurato screening che ha interessato gli alunni delle prime classi della scuola Secondaria di I Grado.

Il presidente, del L. C. Campobello due Rose, prof.ssa Vincenza Cacciatore è stata presente allo screening assieme all’infaticabile segretario arch. Salvatore Paci, e al sempre presente dott. Carmelo Paci. Per la scuola la referente alla salute, ambiente e alimentazione, prof.ssa Liliana Paci è stata aiutata dal prof. Vincenzo Triglia.

La dirigente scolastica prof.ssa Alessia Guccione è molto sodisfatta dell’attività complessiva di prevenzione realizzata assieme al Lions Club: “Ringrazio il Lions Club per tutte le attività volte alla prevenzione che hanno accompagnato l’intero anno scolastico. Come scuola siamo molto attenti al benessere dei nostri alunni e in questo cerchiamo di investire tutte le risorse messe a disposizione. Nei progetti che la nostra scuola ha presentato ultimamente ci saranno in tal senso piacevoli sorprese”.