Un'importante iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione si è svolta nei giorni scorsi presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Mazzini" di Campobello di Licata, grazie all’impegno del Lions Club Campobello Due Rose, che ha organizzato un service educativo rivolto agli alunni delle classi prime, focalizzato sull’importanza dell’igiene orale e della prevenzione odontoiatrica.

Un’iniziativa coinvolgente e formativa

L’incontro si è svolto in due turni distinti, per garantire una partecipazione attiva e interattiva da parte di tutti gli studenti coinvolti, oltre 80 in totale. Il progetto ha avuto l’obiettivo di:

Educare i ragazzi sui corretti comportamenti igienico-dentali;

Sensibilizzare sull’importanza della prevenzione in odontoiatria ;

; Stimolare nei giovani l’interesse verso la cura dei denti e della salute generale.

Il ruolo dei protagonisti

Ad accogliere gli alunni sono stati il presidente del Lions Club Campobello Due Rose, avv. Liliana Aceto, il segretario arch. Salvatore Paci, la referente scolastica del service, prof.ssa Liliana Paci, e i vicari scolastici, prof.ssa Maria Laura Comparato e prof. Andrea Alessi. L’introduzione al tema ha creato subito un clima di attenzione e curiosità.

L’incontro è stato condotto dal Dott. Danilo Magri, esperto odontoiatra e socio del Lions Club, che ha saputo coinvolgere i ragazzi con una presentazione chiara, ricca di contenuti e supportata da slide e video. Il dott. Magri ha illustrato i corretti metodi di spazzolamento, l’utilizzo del filo interdentale, l’importanza di una dieta equilibrata e altre buone pratiche per mantenere una bocca sana.

Dialogo, domande e partecipazione attiva

Uno degli aspetti più apprezzati del service è stato lo spazio dedicato al dialogo con gli studenti, che hanno posto numerose domande, dimostrando vivo interesse per l’argomento trattato. L’interazione ha favorito un apprendimento partecipativo, rendendo l’incontro non solo educativo, ma anche piacevole e motivante.

Anche i docenti presenti hanno espresso pareri positivi sull’iniziativa, sottolineandone il valore formativo e l’utilità per la crescita consapevole degli alunni.

Conclusioni e ringraziamenti

Il service del Lions Club Campobello Due Rose si è rivelato un vero e proprio successo, contribuendo in modo significativo alla promozione della salute orale tra i giovani di Campobello di Licata. Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica, dott.ssa Marilena Giglia, al relatore dott. Danilo Magri, alla referente scolastica prof.ssa Liliana Paci, ai vicari prof.ssa Vincenza Rita Lombardo, prof. Andrea Alessi e prof.ssa Maria Laura Comparato, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico per il prezioso supporto organizzativo.

(Calogero La Vecchia)