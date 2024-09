LA PRESIDE DELL’I. C. S. G. BOSCO, DOTT.SSA MARILENA GIGLIA, HA ACCOLTO IL PREFETTO E LE AUTORITÀ ED HA SOTTOLINEATO LA CENTRALITÀ DELLA SCUOLA NELLA SOCIETÀ

L’inizio dell’anno scolastico a Campobello di Licata è stato celebrato con una cerimonia di grande rilievo, alla quale hanno partecipato le principali autorità locali e istituzionali. L'evento ha visto la presenza del Prefetto di Agrigento, dott. Filippo Romano, che ha voluto essere presente per sottolineare l'importanza del ruolo della scuola all'interno della comunità.

La Dirigente Scolastica, Marilena Giglia, ha accolto calorosamente i partecipanti, tra cui autorità militari, ecclesiastiche e politiche, nonché il sindaco di Campobello, Vito Terrana, accompagnato dalla giunta e dai consiglieri comunali. Nel suo intervento, la preside Giglia ha ribadito la centralità dell’istituzione scolastica come pilastro della società e ha evidenziato come, nonostante le difficoltà, sia stata possibile l’apertura della scuola nel rispetto del calendario, grazie a una forte sinergia tra la scuola, l’amministrazione comunale, la Prefettura e la Chiesa.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Dirigente Prof.ssa Alessia Guccione, per il suo impegno e la stretta collaborazione con gli enti preposti, che ha messo le basi per una operatività complessa ma efficiente che infine ha consentito l’apertura puntuale degli istituti.

Anche il sindaco Vito Terrana ha voluto esprimere la propria gratitudine al Prefetto per il sostegno costante dato alla scuola e a tutta la comunità di Campobello di Licata. Ha inoltre elogiato il personale docente e non docente, i collaboratori della D.S. ins. Enza Lombardo e prof. Andrea Alessi, per l’instancabile lavoro svolto insieme all’amministrazione comunale e ai volontari, che ha consentito l’apertura dell’anno scolastico nei tempi previsti.

Durante la manifestazione, la Chiesa è stata rappresentata da Don Davide Burgio e Don Antonio Lalicata, anch’essi riconosciuti per il contributo morale e pratico offerto alla scuola.

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, rappresentato dall'alunna Teresa Sferrazza, ha donato al Prefetto a nome di tutti gli alunni una coccarda tricolore e un quadro con l'acrostico "Prefetto".



Il Prefetto Romano, nel suo intervento, ha voluto dialogare direttamente con gli studenti, parlando loro dell’importanza della scuola come istituzione fondamentale per la crescita personale e collettiva. Successivamente, ha visitato i diversi plessi scolastici, intrattenendosi con insegnanti e alunni. In questa occasione, ha espresso particolare ammirazione per la sala di registrazione presente nella scuola, dimostrando una notevole competenza in ambito musicale.

Molto apprezzati gli interventi musicali dei docenti di strumento della scuola che hanno reso ancora più solenne la manifestazione.

Questa inaugurazione ha rappresentato non solo l’avvio di un nuovo anno scolastico, ma anche un momento di coesione e collaborazione tra le diverse forze che operano per il bene della comunità scolastica e cittadina.

(Calogero La Vecchia)