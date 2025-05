La Fiera dell’Agricoltura a Valledolmo: Un Focus sul Futuro dell’Agricoltura e delle Filiere Siciliane

Le Giornate dell’Agricoltura di Valledolmo, quest’anno giunte alla 25ª edizione, si confermano come un appuntamento strategico per il futuro del settore agricolo siciliano.

Con oltre 300 espositori e una partecipazione crescente, l’evento si sta consolidando come una vetrina d’eccellenza per la valorizzazione delle produzioni locali e la promozione di un’agricoltura sempre più legata al territorio e orientata alla qualità.

Tra i temi più discussi, la sostenibilità e la necessità di un approccio innovativo all’agricoltura, con l’intento di far crescere il settore, migliorando la qualità dei prodotti e aprendo nuove prospettive turistiche.



Il Futuro della Fiera di Valledolmo: Un Polo Economico e Culturale

Il progetto del polo fieristico è uno dei punti di forza del Sindaco Conti, che ha espresso l’auspicio che questa iniziativa possa rappresentare un volano di crescita per tutta la zona, attirando investimenti, creando occupazione e aumentando la visibilità internazionale delle eccellenze agricole siciliane.

In questo contesto, il polo fieristico di Valledolmo sta diventando una esigenza strutturale necessaria per consolidare un ruolo sempre più centrale nel panorama economico della Sicilia interna, fungendo da catalizzatore per le filiere agricole e dando una forte spinta alla crescita di un settore fondamentale per l’economia locale.

La presenza di grandi imprenditori agricoli e di aziende locali che investono nell’innovazione e nella sostenibilità, è la testimonianza di un territorio che guarda con determinazione al futuro, pronti ad affrontare le sfide di un mercato globale sempre più competitivo.

La fiera è una occasione di confronto per le principali istituzioni politiche che hanno voluto sottolineare l’importanza dell’evento e il suo impatto per il territorio.



Il senatore Luca De Carlo, Presidente della Commissione Parlamentare Agricoltura, ha evidenziato come l’evento di Valledolmo sia espressione di una realtà che si distingue per il valore aggiunto che porta: “L’agricoltura non è più solo il settore di ieri, ma è oggi una realtà legata al territorio, all’innovazione e alla qualità. La fiera è una testimonianza della crescita e della forza di un settore che, nonostante le difficoltà, riesce a risollevarsi grazie all’impegno degli imprenditori”. ha rinforzato il messaggio, sostenendo che la 25ª edizione delle Giornate dell’Agricoltura non è solo un evento fieristico, ma anche un’opportunità per creare filiere agricole competitive e sostenibili.

Il senatore Raul Russo ha dichiarato: “Un grande momento di attenzione da parte del governo Meloni per il mondo dell’agricoltura, che rappresenta la forza economica della Sicilia interna. Siamo orgogliosi di essere qui oggi, un segno concreto dell’impegno politico verso un settore vitale per il nostro futuro. Il nostro impegno per l’agricoltura è chiaro.

Ci stiamo concentrando sul recupero di risorse per il territorio, sulla valorizzazione delle produzioni locali e sul rafforzamento delle filiere. Questa fiera rappresenta una grande occasione per mostrare l’eccellenza della nostra terra, e siamo al fianco degli imprenditori che stanno investendo sul futuro.“

“Siamo alla 25ª edizione, e quest’anno più che mai è chiaro che la nostra fiera è pronta a diventare un vero polo fieristico, capace di dare una spinta economica a tutta la Sicilia interna.” ha dichiarato il Sindaco Conti, che ha aggiunto: “Con il sostegno di istituzioni nazionali e locali, possiamo finalmente puntare a un salto di qualità che aiuti i nostri imprenditori agricoli a crescere, non solo sul piano economico, ma anche culturale e turistico. Questa è una grande sfida per Valledolmo e per tutta la Sicilia interna. Dopo mesi di lavoro, siamo arrivati a un punto di svolta per l’economia locale, grazie anche al supporto di istituzioni come i senatori Russo e De Carlo. Il polo fieristico è destinato a diventare un punto di riferimento per lo sviluppo del territorio. La 25ª edizione non è solo una festa dell’agricoltura, è il simbolo di un territorio che guarda al futuro, forte delle sue tradizioni e pronto a raccogliere le sfide di un mondo in continua evoluzione“.



La fiera è una grande opportunità per il futuro del territorio di Valledolmo e per l’intero entroterra siciliano. Con l’integrazione di diverse filiere, il polo fieristico darebbe maggiore impulso alla crescita economica, ponendo l’accento sulle potenzialità che il territorio ha da offrire. Da un lato, si parla di una maggiore valorizzazione delle produzioni agricole, dall’altro di opportunità turistiche che possono svilupparsi attorno alla bellezza del paesaggio e alla ricchezza dei suoi prodotti.

Le Giornate dell’Agricoltura di Valledolmo non sono, quindi, solo un evento fieristico, ma un simbolo di come un’area interna possa diventare protagonista nella valorizzazione delle proprie risorse, della sostenibilità e della qualità dei suoi prodotti agricoli.

La presenza delle istituzioni politiche e degli imprenditori locali conferma l’impegno verso un futuro di sviluppo economico e territoriale che guarda al progresso e all’innovazione.

Nel corso delle giornate, sono stati sottolineati i punti chiave che potrebbero trasformare Valledolmo in un punto di riferimento per l’agricoltura di qualità e per il turismo enogastronomico. Le aziende presenti hanno dimostrato come, attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, sia possibile creare valore aggiunto, valorizzare i prodotti tipici e rilanciare il territorio rurale.