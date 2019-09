Quali sono i 7 migliori attori favoriti per una nomination agli Oscar 2020? (previsioni settembre)

Le previsioni per la categoria miglior attore protagonista per gli Oscar 2020 cambiano leggermente rispetto a quelle di agosto dopo l'annuncio dei vincitori del Festival di Venezia, ma soprattutto dopo le prime reazioni dei critici alle proiezioni del Telluride Film Festival e del Toronto International Film Festival.

In quest'ottica, gli ultimi 7 migliori attori che possono (per ora) ambire ad una nomination nella categoria lead actor sono:

Joaquin Phoenix, “Joker” (Warner Bros.)

Adam Driver, “Marriage Story” (Netflix)

Antonio Banderas, “Pain & Glory” (Sony Pictures Classics)

Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood” (Sony)

Jonathan Pryce, “The Two Popes” (Netflix)

Michael B. Jordan, “Just Mercy” (Warner Bros.)

Eddie Murphy, “Dolemite is My Name” (Netflix)