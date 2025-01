Domani 6 gennaio presso gli Altipiani di Arcinazzo -luogo dove ha scelto di vivere-, la famosa attrice Silvia Salvatori (ricordiamo tra i suoi ultimi lavori: L'avvocato Causarano in "Circeo", di Molaioli per la RAI, la Sora Elvira per "C'è ancora domani", di Paola Cortellesi e nel ruolo di Silvia, unica protagonista femminile per "Adagio", di Stefano Sollima, capolavoro presentato a Venezia ) sarà ospite d'onore "attiva" per l'omaggio a Lucio Dalla, intervenendo nella serata con i musicisti ed il pubblico, nell’evento “Dalla Sera dei miracoli”.

Lo spettacolo vedrà un trio di musicisti (il cui primo incontro risale ormai al 2022), del calibro di Stefano Scartocci (pianista storico del cantautore Lucio Dalla), del chitarrista Stefano Scarfone, tra le cui collaborazioni ricordiamo quelle con Califano e Gabriella Ferri, e Stefano Fucili (prodotto come cantautore da Lucio Dalla), ha portato il trio a dare vita ad uno spettacolo di grande rilevanza, sia dal punto di vista musicale, sia da quello sentimentale, per la poesia dei testi e la magia delle note.

I musicisti, con grande maestria ed estro, porteranno in scena un vero e proprio omaggio unplugged a Lucio Dalla, senza stravolgere in alcun modo le stesure, nel pieno rispetto delle versioni originali. Tra le hit che verranno suonate troveremo: Attenti al Lupo, Caruso, L’anno che verrà e la canzone “Anni Luce”, scritta da Fucili e Lucio Dalla.

Il concerto, che durerà circa due ore, sarà un evento carico di emozioni in uno scenario curato, come quello del Parco Avventura, presso gli Altipiani Di Arcinazzo.