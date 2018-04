Iraq, militari della Brigata Sassari garantiscono la sicurezza dei geologi USACE presso la diga di Mosul

Hanno garantito la cornice di sicurezza necessaria affinchè il lavoro dei geologi e degli ingegneri di USACE (United Stated Army Corps of Engineers) presso la diga di Mosul, potessero svolgersi in tutta tranquillità senza alcuna minaccia terroristica.

Loro sono i militari del 151° Reggimento Fanteria "Sassari" della Task Force Preasidium operativi nell'ambito della operazione"Ineherent Resolve". La Task Force Praesidium ha garantito la sicurezza schierando una sicurezza a medio raggio che prevedeva anche l'impiego di assetti sniper.

In questo modo gli ingegneri e i geologi di USACE hanno potuto effettuare un campionamento del manto roccioso esterno alla diga di Mosul e al confine con il bacino di raccolta delle acque. I campionamenti vengono effettuati periodicamente dai geologi di USACE allo scopo di comprendere l'evoluzione e il logorio del manto roccioso a contatto con l'acqua.

La diga di Mosul è la quarta in medio Oriente sia per le dimensioni che per la portata d'acqua. Risaliva al 2016 l'ultimo campionamento, quello attuale servirà a comprendere che tipo di accorgimenti tecnici saranno necessari nei lavori di risanamento del tunnel principale della diga, lavori di risanamento ai quali stanno lavorando operai e tecnici della ditta TREVI.

I militari della Brigata Sassari hanno il compito di proteggere anche loro, e fare in modo che questi lavori si possano svolgere in totale sicurezza.E' grazie a loro, se il campionamento e il lavoro di geologi ed ingegneri di USACE è potuto andare a buon fine.



http://lasottilelinearossa.over-blog.it