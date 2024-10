In una lettera indirizzata al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, il ministro della Salute Orazio Schillaci fa sapere che il decreto per contrastare le liste d'attesa è in fase di attuazione:

"Quando alcuni hanno eccepito un eccesso di controllo da parte del Ministero ho accolto l'obiezione con spirito costruttivo, soprattutto alla luce delle competenze previste dall'articolo V della Costituzione. Sono sicuro che non mancherà tutta l'attenzione possibile perché non possiamo davvero più accettare di appendere dai media che esistono ancora tante realtà in cui le liste sono immotivatamente e illegalmente chiuse. Non dobbiamo mai più mettere i cittadini nelle condizioni di dove chiamare le televisioni per veder garantito un proprio diritto.Ho lavorato per oltre 30 anni come medico in ospedali pubblici, conosco bene la situazione e i disagi che derivano dalla mancata programmazione, dai tagli scellerati e dagli sprechi. Questo però non giustifica chi non consegna le proprie agende, chi disattende i propri obblighi a favore dell'attività libero professionale, chi non vigila e non interviene in certe situazioni obiettivamente intollerabili. A fine anno sarà online la piattaforma che ci permetterà finalmente, per la prima volta, di monitorare l'andamento in tutta la Nazione così da poter riconoscere i meriti delle tante realtà di cui siamo fieri e di intervenire nelle situazioni di difficoltà. Per gli altri casi, che screditano indegnamente il lavoro di tutti i sanitari pubblici, voglio poter contare sulla tua attenzione.Abbiamo stanziato fondi e ne stanzieremo altri in aggiunta. È ora però di esercitare pienamente quanto previsto dal titolo V e che attiene alla gestione efficiente ed efficace perché non è oggettivamente più sostenibile che ci siano ancora Regioni che non spendono o non sono in grado di spendere quanto affidato loro proprio sul capitolo liste d'attesa".





Qui è possibile scaricare la lettera del ministro Schillaci:

https://drive.google.com/file/d/1rX4uJEwVxSapj3Uo_b-dtfwJNeoPKgna/view?usp=sharing