John Norum, chitarrista e membro fondatore degli Europe, pubblicherà il suo nuovo album solista.

E' il nono. Si intitola 'Gone To Stay' ed esce domani, 28 ottobre, per Fifth Island Music/GAIN. L’album è stato prodotto dallo stesso Norum insieme a Peer Stappe e mixato da Wyn Davis.

Gli Europe

John Norum è principalmente conosciuto come il fondatore e chitarrista solista della rock band Europe. Una band che ha rapidamente preso il nome di più grande esportazione rock della Svezia con le canzoni "The Final Countdown", "Carrie" e "Rock The Night", e ha venduto oltre 15 milioni di album in tutto il mondo. Inoltre, Norum ha collaborato con molti noti musicisti come Don Dokken, Marcel Jacob e Glenn Hughes solo per citarne alcuni.

Dell'album "Gone To Stay" sono già stati pubblicati due singoli, "Sail On" e "Voices Of Silence". Il terzo singolo dell'album è "One By One", una canzone che vede la voce di Åge Sten Nilsen. Come i precedenti singoli, anche questo è accompagnato da un video musicale diretto dal pluripremiato regista Patric Ullaeus della Revolver Film Company.