Non c’è due senza tre: in casa Supergiovane Castelbuono arriva il terzo alloro della magica e storica stagione 2022/2023 col riconoscimento ottenuto da Simone (Guatino) Di Salvo, che ha vinto la speciale classifica “Penalty 2023 Awards” come miglior centrocampista del campionato calcistico di Promozione. Questa la dichiarazione del calciatore castelbuonese: «Un grande orgoglio per me ricevere questo premio come miglior centrocampista della promozione siciliana! Un grande orgoglio per me portare in alto il nome del mio paese! Un grande orgoglio per me portare il nome della squadra del mio paese nell’eccellenze siciliane! Nella vita, come nel calcio, i sacrifici sono la causa dei più bei sorrisi! Il lavoro ripaga sempre! Gli ostacoli si superano, le paure si vincono, le soddisfazioni arrivano! Tempo al tempo! Ora ci riposiamo pronti per iniziare un’altra stagione! Grazie a tutti».