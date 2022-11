Al termine di una gara ricca di colpi scena, il GP del Brasile ha registrato la prima vittoria in carriera per George Russell ed il ritorno alla vittoria della Mercedes che è riuscita a portare sui primi due gradini del podio entrambi i propri piloti, grazie al secondo posto ottenuto da Lewis Hamilton.

A seguire, le due Ferrari di Sainz e Leclerc, che hanno preceduto le due Red Bull di Verstappen e Perez, sesta e settima, che hanno tagliato il traguardo dietro la Alpine di Alonso, quinto, e davanti all'altra Alpine di Ocon, ottavo.

Bottas, Alfa Romeo, e Stroll, Aston Martin, gli altri due piloti che completano l'elenco dei primi 10 classificati.

Riepilogando, la vittoria ottenuta da Russell a Interlagos non ha segnato solo la prima vittoria del 24enne pilota Mercedes in un gran premio di Formula 1, ma anche la rinascita del team anglo-tedesco al termine di una stagione complicata, e le difficoltà, per la prima volta nel 2022, registrate dalla Red Bull risultata poco competitiva in tutto il weekend.

La prossima gara ad Abu Dhabi, che si disputerà tra una settimana e che concluderà l'attuale stagione, non sarà solo un passerella. Come abbiamo avuto modo di ascoltare dai team radio, Leclerc e Perez, che in classifica piloti si trovano entrambi secondi a 290 punti, vogliono confermare la loro posizione nel mondiale e, a tale scopo, venderanno cara la pelle.

Perez, a fine gara, aveva chiesto alla scuderia Red Bull che Verstappen tagliasse il traguardo dietro di lui per guadagnare dei punti in più a discapito di Leclerc. Il pilota olandese ha risposto superandolo nell'ultima parte di gara e mantenendo poi la posizione acquisita. Un comportamento inspiegabile sotto qualsiasi punto di vista, che Perez ha registrato e, soprattutto, immagazzinato in ottica 2023.

Anche Leclerc, a pochi giri dal termine, ha iniziato a lamentarsi con il proprio muretto, perché invitasse Sainz a cedergli la posizione. Ma il box non ha neppure pensato di inoltrare la richiesta al pilota spagnolo che avrebbe dovuto rinunciare al terzo gradino del podio.

Per l'aritmetica, anche Russell potrebbe aggiudicarsi il secondo posto del mondiale piloti, ma solo se Leclerc e Perez non dovessero concludere la gara.

In ogni caso, ad Abu Dhabi non sarà solo passerella.