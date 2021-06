È stata una straordinaria corsa la 81esima edizione della Cetilar Run Notturna di San Giovanni, la classicissima del podismo fiorentino, la seconda corsa più antica d’Italia, che tornava dopo un anno di stop, ancora una volta caratterizzata dalla partnership stretta con l’azienda toscana Pharmanutra ed il marchio Cetilar, organizzata dalla Firenze Marathon, che ha avuto la sua partenza e l’arrivo nella splendida Piazza del Duomo di Firenze.

Sono partiti 1000 atleti che si sono assicurati il pettorale, divisi in due “griglie” da 500 podisti.

Ognuno si è posizionato in partenza sul segnaposto posto sul selciato corrispondente al relativo numero di pettorale; il tutto per garantire ordine e distanziamento. La classifica finale per definire tutte le posizioni è stata fatta col “real time”, il riscontro cronometrico preso tramite “chip” dal momento in cui ogni atleta è transitato sulla linea di partenza a quando è transitato sulla linea del traguardo.

Il colpo di pistola del via è stato dato dall’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione. I podisti hanno attraversato le vie e le più belle piazze di Firenze, applauditi e incitatati da tantissimi appassionati e turisti assiepati lungo il percorso.

La vittoria in campo maschile è andata all’etiope Taye Damte Kuashu dell’Atletica San Biagio che ha chiuso in 30’53” davanti al keniano Kiyaka Dennis Bosire (31’02”).

Sul terzo gradino del podio Stefano Ghenda della Trevisatletica che ha chiuso in 32’02” davanti al vincitore dell’ultima edizione (quella del 2019) il keniano Hosea Kimeli Kisorio col tempo di 32’26”. Quinto e primo dei toscani il pistoiese Massimo Mei portacolori dell’Atletica Castello, che ha chiuso in 32’42”.A seguire Filippo Micheli, Maurizio Cito, Mohamed El Quardy, Ernesto Palchetti.

Tra le donne in 34’17” ha vinto Susan Aramisi Cembai , keniana portacolori dell’Orecchiella Garfagnana che ha preceduto di pochi metri, in volata, la portacolori del GS Il Fiorino Meseret Engidu Ayele (34’18”) mentre terza in 35’13” è stata la fiorentina triatleta de Le Panche Castelquarto Marta Bernardi. Quarta col tempo di 36’00” Hodan Mohamed Mohamud dell'Atletica Radio Centro Web, che ha preceduto Enrica Bottoni dell’Atletica Livorno in 37’54”, poi la portacolori della Toscana Atletica Empoli Nissan Cristina Mariani (38’52”).