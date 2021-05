KKM Group è tra i protagonisti di BIT Digital Edition 2021 e presenta diverse novità, che spaziano dalle soluzioni per il business delle agenzie a inedite suggestioni di viaggio per i visitatori della fiera, aperta anche al pubblico dal 12 al 14 maggio.

Per le agenzie, in particolare, è in arrivo un innovativo sistema di biglietteria aerea, che sarà presentato ufficialmente nel corso delle prossime settimane e permetterà di incrementare la marginalità, in controtendenza rispetto al generale azzeramento delle commissioni sul volato.

Sul fronte del prodotto, KKM Group sta scaldando i motori in vista degli eventi di cui è esclusivista, legati allo sport (come tennis, golf e Formula 1) e allo spettacolo: “In questi mesi abbiamo stretto diverse partnership e riconfermato accordi storici – dichiara Andrea Cani, Presidente KKM Group – e siamo pronti a partire non appena sarà dato il via libera alle manifestazioni aperte al pubblico. Abbiamo già diverse partenze confermate sull’autunno. Grazie al nostro tour operator Enjoy Destionations, Brand Ambassador Expo Dubai 2020, stiamo predisponendo ad esempio un pacchetto speciale con partenza il 7 dicembre che include la visita all’Expo abbinata alla possibilità di partecipare come spettatori alle qualifiche e alla gara di Formula 1 che si correrà sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi il 12 dicembre”.

E sempre a proposito di Enjoy Destinations, sono numerose le proposte di viaggio decisamente fuori dagli schemi che l’innovativo tour operator tailor made nato da una costola di KKM Group ha preparato per la BIT Digital Edition 2021.

Un esempio è rappresentato dalla programmazione, eterogenea e suggestiva, dedicata a Spagna e Portogallo, con focus sulle attività all’aria aperta e a contatto con la natura: passeggiate a cavallo, escursioni in 4X4 o con pulmini degli Anni ’70, serate in spiaggia insieme ad un fotografo che insegna agli ospiti i trucchi della fotografia e lezioni di cucina con uno chef stellato. Soluzioni di viaggio inedite per il mercato italiano, rese possibili grazie alla presenza direttamente in loco dello staff di Enjoy Destinations, che ormai da diversi anni risiede in Algarve.

Occhi puntati anche sulle Maldive, con tante proposte all’insegna di sostenibilità e sicurezza, suddivise per fasce di prezzo: dal superlusso di “Milaidhoo” e “Kudadoo”, a offerte di livello medio, come il “Noku” e il “Finolhu”, passando per soluzioni ideali per clienti più attenti al budget, con pacchetti che comprendono un soggiorno in hotel 3 stelle e immersioni subacquee per avvistare gli squali balena.

Focus infine sull’hotellerie, con un accordo con Aman Resorts, prestigiosa catena di hotel e resort di lusso, famosa in tutto il mondo grazie alle sue 33 strutture sparse in 20 Paesi: rinomate soprattutto per il loro design, sempre scrupolosamente in linea con l’ambiente e l’architettura locale, i resort Aman hanno da sempre attirato l’attenzione di diverse personalità di spicco, tanto da aver ospitato personaggi dal calibro di Jackie Kennedy e Angelina Jolie.