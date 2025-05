Dal 29 maggio al 2 giugno 2025, Venezia ospiterà nuovamente il Salone Nautico presso lo storico Arsenale.

Il Salone sarà il punto di riferimento per discutere temi come la sostenibilità, la didattica e lo sport legati al mare. Particolare attenzione sarà riservata alle tecnologie di propulsione elettrica e ibrida per imbarcazioni da 6 a 50 metri.

Tra gli espositori spicca il 50 metri Almax, realizzato da Sanlorenzo, considerato un simbolo di sostenibilità. I visitatori avranno l’opportunità di partecipare o assistere a incontri, presentazioni, attività anche per i più piccoli e regate, oltre a poter degustare specialità veneziane nei vari punti di ristoro presenti.