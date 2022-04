Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.

Intervista a Dario Cavaliere.

Raccontaci di te dai tuoi primi passi ad oggi nel campo musicale.

Grazie ai miei genitori sin da bambino ho ascoltato buona musica come Lucio Battisti e i Beatles e penso sia stata quest’influenza a far nascere in me poi la passione all’inizio della mia adolescenza, anche se già a 5 anni cantavo le canzoni di battisti al microfono, fanno da testimoni i video che mio padre ha filmato all’epoca.

La mia carriera invece è iniziata nel 2007, ero il frontman di una rock band emergente che all’epoca divenne abbastanza nota, i “DREAMWAY TALES”, con importanti esperienze sia nell’underground che a livello nazionale, tra cui la trasmissione in radio della canzone “Soltanto un’occasione” alla radio Kiss Kiss Italia, condotta dalla band “Finley” tramite la trasmissione “Kiss my ass”.

Inoltre, con la mia band siamo stati protagonisti di varie aperture di concerti anche in palazzetti, dei “Sonohra” “Lost” e “Finley”

A Settembre del 2014 mi classificai primo posto al Festival nazionale dei giovani talenti, presso la casa della musica a Napoli, con la vincita di tre premi: partecipazione alle selezioni della semifinale di Castrocaro dove arrivai in finale e al festival di Avezzano dove arrivai secondo posto con il premio miglior performance.



Cosa ti aspetti dalla partecipazione a questo contest?

Mi aspetto che sia un’esperienza importante che mi arricchisca sotto tutti i punti di vista e che mi permetta di avere maggiore visibilità e soprattutto di mettermi in gioco anche se non dovessi arrivare lontano.



Quanta importanza ha la musica nella tua vita?

Per me la musica ha la stessa importanza dell’aria, del cibo e dell’acqua.



Qual è il tuo cantante preferito o quello che ti ha ispirato maggiormente?

Non riesco ad indicare un solo nome perché più artisti mi hanno ispirato, quindi vi dirò i principali: Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, The Beatles, My Chemical Romance, Panic! at the disco



Il tuo genere?

Potrei dire che sia pop ma in realtà è contaminato da tante influenze musicali di generi diversi quindi potrei definirlo pop alternative.



Si può vivere senza musica?

Io non riuscirei ma ognuno da importanza alle cose in modo diverso



Cosa pensi del panorama musicale italiano?

Penso che sia un patrimonio inestimabile e che dobbiamo difendere ed essere fieri di quello che la musica italiana ha dato al mondo ed è compito degli artisti del futuro tenere alto il nome della musica italiana.