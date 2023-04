Twitter, il popolare sito di social media, ha annunciato di aver cambiato il suo nome aziendale in X Corp., confermando una transizione precedentemente già anticipata in alcuni documenti ufficiali. L

La decisione di Twitter di rinominarsi X Corp. segue il modello di altre grandi aziende tecnologiche che hanno cambiato il loro nome aziendale pur mantenendo il nome del loro servizio principale, come Google che è diventata Alphabet nel 2015 e Facebook che è diventata Meta nel 2021.

La scelta sarebbe conseguente alla volontà da parte di Elon Musk, nuovo proprietario della piattaforma social dallo scorso anno, di trasformare Twitter in un'app "tuttofare" in grado di offrire numerosi servizi, non ultimo quello di pagamenti .

In sostanza, Musk vuole rendere Twitter simile a WeChat, l'app cinese che permette agli utenti di comunicare, fare acquisti, prenotare viaggi e accedere a una varietà di altri servizi.

Il cambio di nome di Twitter è anche legato al trasferimento della società dal Delaware al Nevada, una mossa che potrebbe essere motivata dal fatto che quello Stato ha una legislazione societaria più flessibile e meno propensa a risolvere le dispute in tribunale.

Infatti, non bisogna dimenticare che Musk ha affrontato una lunga battaglia legale con gli ex dirigenti di Twitter dopo aver tentato di ritirarsi dall'accordo di acquisizione da 44 miliardi di dollari che aveva siglato ad aprile 2022.

Twitter ha informato i suoi partner commerciali del cambio di nome tramite email, precisando che Twitter rimarrà il nome del sito di social media. Tuttavia, non è chiaro come il cambio di nome influenzerà l'esperienza degli utenti e quali cambiamenti comporterà nel design o nelle funzionalità dell'app.

Alcuni utenti hanno già espresso perplessità in tal senso, preoccupati anche perché Musk possa usare Twitter per promuovere i suoi altri interessi commerciali, come Tesla e SpaceX, o per imporre la sua personale visione del futuro in relazione alla trasformazioni e alle innovazioni tecnoclogiche.