Le previsioni di Ottobre per le categorie Miglior attrice e Miglior attrice non protagonista cambiano leggermente rispetto a quelle redatte a Settembre dato che nel mese in corso sono stati non solo annunciati i verdetti degli Hollywood Film Awards ma anche le nominations di due premi importanti che riguardano il cinema indipendente: i Gotham Awards e i British Independent Film Awards.

In siffatto contesto se per la categoria miglior attrice resta in testa Renée Zellweger per la sua interprazione nel film Judy sulla vita della famosa attrice Judy Garland, in quella per la miglior attrice non protagonista Laura Dern conferma la sua leadership per Marriage Story.