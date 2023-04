Chiara Taigi ha cantato l'Ave Verum Corpus di Wolgang Amadeus Mozart presentando in la sua opera Ego Vici Mundum nel programma UnoMattina in Famiglia di RAI UNO con oltre il 20% dello share, accompagnata dalla danzatrice Simona de Nittis, con la conduzione di Tiberio Timperi , Monica Setta e Ingrid Muccitelli , con la Regia di Marco Aprea.

Chiara Taigi ha presentato in anteprima questa opera, che si è svolta la sera di Sabato 1 Aprile 2023 nello scenario della maestosa e gremita Basilica di Sant'Ignazio di Loyola a Roma con grandi nomi del teatro e del cinema, a partire dalla grande e carismatica Fioretta Mari, dall'incredibile intensità del grande Enzo Decaro, il tutto adornato dalle coreografie di Raffaele Paganini con il balletto della scuola Ateneo Arte e Danza di Grottaferrata dove è direttore artistico e con la Maestra Simona de Nittis.



Chiara Taigi è l'autrice dell'opera nella quale ha volto il duplice ruolo di cantante e regista, accompagnata da altri grandi artisti come l'organista Giacomo Cellucci, l'aiuto Regia di Giacomo Difruscolo, il trio d'archi Ego Vici Ensemble costituito in questa occasione dai Maestri Marcello Sirignano, Donatella Bonanni e Emanuela Cavallari.

Ringraziamenti per il messaggio culturale e musicale nella Prima Rete di RAIUNO, al Direttore di Rete, gli Autori, la Regia, la Redazione del programma, a tutti i Tecnici e gli Assistenti di studio.

Un particolare ringraziamento al regista Marco Aprea e Francesco Maria Marcucci, un ringraziamento a Ingrid Muccitelli per la grazia e la cortesia, a Monica Setta per saper esaltare sempre tra un'alta professionalità e grande simpatia e a Tiberio Timperi per una conduzione che lega gli aspetti culturali e l'attualità con estrema naturalezza.

