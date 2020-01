In promozione radiofonica l’emozionante e coinvolgente brano dell’artista.



La canzone è stata scritta nel 2016 ispirata dai ricordi di uno dei viaggi che ha portato Marea a scoprire le terre di Normandia: quella parte di Francia con le sue spiagge, le maree, il vento e l’Oceano che le ha letteralmente rubato il cuore.

Una canzone d’amore rivolta a quei luoghi meravigliosi dove si è promessa di tornare presto. Un brano che spera possa trasmettere almeno una parte di quelle emozioni, lasciandosi cullare dalle note come se fosse il susseguirsi delle onde.

Marea ama la Musica da sempre, sin da quando era nella culla!

I sui genitori l’ hanno cresciuta in una casa vibrante di musica: Mina, De Andrè, Puccini…

Non crede di aver mai lasciato trascorrere un solo giorno, senza ascoltare un po’ di Musica.

La Musica, a suo parere, ha il potere di creare un mondo parallelo dove potersi rifugiare sia quando si è allegri o felici che quando si è tristi o malinconici.

Ama ascoltare un po’ tutti i generi anche se predilige Maitre-Gims, James Blunt e da sempre è fan di Madonna e Laura Pausini.

Ha iniziato a studiare canto e chitarra da grande, ascoltare musica non gli bastava più.

Spinta dai sui stessi insegnanti, ha iniziato a comporre e scrivere su di un quaderno che porta sempre con se… Alcune canzoni nascono in francese, altre in inglese ed altre ancora in italiano.

Je Regarde l’Ocean è una canzone d’amore che ha scritto ispirata da un suo viaggio in Normandia dove ama ogni volta tornare come se quella fosse casa sua… le spiagge del Calvados gli hanno davvero rubato il cuore.





www.facebook.com/Marea-Cantautrice-102892314579712/