Hanno superato quota 10mila, per la precisione sono stati 10.561, i nuovi contagiati da coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, un record, perché è la prima volta che ciò accade, che evidenzia la recrudescenza della pandemia in quella nazione.

La Francia, comunque, non sembra intenzionata ritornare al lockdown della scorsa primavera ed il primo ministro Jean Castex ha dichiarato di vole contrastare la nuova emergenza ricorrendo ad un aumento del numero di tamponi e al rafforzamento delle misure di distanziamento e confinamento nelle zone dove sono presenti focolai importanti.

In questo momento sono 772 i cluster attivi in Francia, 86 in più nelle ultime 24 ore.

I ricoveri ospedalieri per la Covid questa settimana sono stati 2.432, di cui 417 in unità di terapia intensiva, secondo quanto riportato dal ministero della Salute.

Il bilancio delle vittime dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 in Francia è stato finora di 30.910 morti, di cui 17 registrati nelle ultime 24 ore.