Grande successo per il 66° Festival Di Castrocaro Voci Nuove Volti Nuovi 2024, curato, per il secondo anno consecutivo, da Isola degli Artisti, con la direzione del Patron Carlo Avarello.

La finale, che si è svolta sabato 7 settembre 2024, nella suggestiva Piazza D’Armi di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), è stata condotta da Elenoire Casalegno e dal content creator Daniele Cabras.

I reel, dei brani inediti dei finalisti e gli altri contenuti pubblicati sui social, in meno di 3 giorni, hanno superato 10 milioni di engagement.

Con il suo inedito “Tutta La Notte”, Clemente Mezzacapo, in arte Klem, ha vinto sia il Primo Premio Assoluto, sia il Premio Radio Kiss Kiss che, automaticamente, veniva consegnato al primo classificato, sia il Premio Web Celebrities, vinto grazie ai voti assegnati tramite i social netwok. L’inedito, di Klem, verrà inserito questa settimana, in rotazione radiofonica, dalla prestigiosa emittente.

A votarlo, per il primo posto, le Tre Giurie: la giuria di qualità, formata dal Maestro Beppe Vessicchio, dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale, da Salvatore Mineo, autore dei brani di tanti artisti, tra cui Ornella Vanoni, Elodie, Emma e Fiorella Mannoia e dal leader dei Sottotono Tormento; la giuria web celebrities formata dal co-founder del media brand, di Mondadori Webboh, Giulio Pasqui e da Andrea Settembre, Maria Tomba, e Giulia Molino e, infine, dalla giuria tecnica, novità di questa edizione, formata dai conduttori del programma di Radio Kiss Kiss Dedikiss Marco e Raf, dal social media manager di Kiss Kiss Jo Daniele Amato, dalla cantautrice Pamela D’Amico e dalla vocal coach Annalisa Andreoli.

Ecco, gli altri premi che sono stati consegnati:

Il Premio della critica TIM, assegnato dalla giuria di qualità, è stato consegnato a Lio (Domenico Lione, 26 anni, da Reggio Calabria), che si è aggiudicato anche il Premio per il secondo posto in classifica. L’inedito che ha presentato è “Per L’Ultima Volta”.

Il Premio Miglior Testo, assegnato dalla giuria tecnica, è stato assegnato a Sangro (Alessio Di Lullo, 27 anni, da Roma), che ha presentato l’inedito “Italiano”.

Si è classificata terza l’unica band in finale, gli Winehot, i cui componenti, provenienti dalla Lombardia, sono: Simone Mhammed (voce), Nicolò Novaria (basso elettrico e cori), Simone Piersigilli (chitarra elettrica) e Alessandro Romeo (batteria). Il loro inedito si intitola “Vestito Con Stile. Dance”.

Tanti gli ospiti che hanno impreziosito la serata con le loro performance: Serena Brancale, Chiara Galiazzo, Tormento, Andrea Settembre, Maria Tomba, Fiat 131, Giulia Molino e Camilla Pandozzi.

Il Festival, dopo il successo della prima edizione curata dell’Isola degli artisti, prosegue nella sua mission, ovvero rinnovare e dare nuova linfa vitale al percorso prestigioso, con cui il contest ha attraversato, da protagonista, la storia della musica italiana.

Questo processo di rinnovamento, nell’edizione 2024, ha dimostrato un ulteriore sviluppo dal punto di vista della qualità della musica e dei giovani talenti che hanno partecipato.

«I ragazzi, che si sono presentati, venivano da tante provenienze geografiche e culturali diverse. È importante far capire che c’è bisogno di creare più spazi fisici, come questo, dove si possono incontrare i giovani artisti che solo così possono verificare le loro rotte – ha spiegato il maestro Beppe Vessicchio – Le selezioni sono un momento importante di grande responsabilità e, giustamente, Carlo Avarello ha voluto lasciare anche spazio al giudizio popolare, perché oggi, come oggi, è il primo passo verso un’esposizione globale».

Inoltre, un risultato immediatamente tangibile sono i numeri straordinari che hanno raggiunto i brani dei ragazzi sul web, dimostrando come il racconto, delle nuove generazioni, che il Festival di Castrocaro sta costruendo, ha un appeal sempre più importante.

L’interazione, tra la conduttrice Elenoire Casalegno e Daniele Cabras, ha contribuito a rendere la serata, allo stesso tempo, istituzionale e divertente e mai scontata.

Altra grande novità, di questa edizione, due Partner di primo piano, come la prestigiosa radio partner Kiss Kiss e il media partner punto di riferimento della Gen Z Webboh.

Il Sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi ha commentato: «Il progetto di rinnovamento di Voci Nuove prosegue con l'obiettivo primario di garantire, a Castrocaro, un'opportunità credibile e attuale a tanti giovani talenti della musica italiana. La qualità artistica dei partecipanti e dei finalisti, riconosciuta, a livello unanime, dagli addetti ai lavori, ci incoraggia verso una crescita promettente dell'evento e sta avvicinando importanti realtà. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per garantire un futuro a un Festival che vanta una storia prestigiosa, nata nel 1957. Dal palco della finale, il Primo cittadino ha voluto dedicare questa edizione "all'amico di Castrocaro, Massimo Cotto, che non ha, purtroppo, avuto il tempo per affiancarci e che continuerà, certamente, ad ascoltarci dall'altra parte del cielo».

Il Festival Di Castrocaro Voci Nuove Volti Nuovi, che si rivolge ai nuovi talenti, rappresenta un’istituzione del mondo della musica italiana e prende il nome da Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), dove è nato nel 1957. Sul suo palco, negli anni, hanno visto la luce tante stelle del panorama musicale italiano, come Zucchero, Eros Ramazzotti e Laura Pausini, solo per citarne alcuni. Alla conduzione, si sono alternati grandi artisti tra cui Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Paolo Bonolis e Amadeus.

Ha firmato la regia della finale Manuel Amicucci.

