Hideea Srl, ente di formazione accreditato, ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla prima edizione del Corso pratico per la Redazione del DVR, che si terrà il 15 e 16 maggio 2025 in modalità live conference.

Si tratta di un'opportunità formativa di 16 ore, riconosciuta per l'aggiornamento di RSPP Modulo B, RLS e Formatori 81/08, pensata per chi desidera acquisire competenze concrete nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Un percorso pratico per professionisti della sicurezza

Il corso è stato progettato per fornire strumenti e metodi pratici per elaborare in autonomia un DVR efficace, conforme alla normativa vigente. Attraverso un approccio operativo, i partecipanti apprenderanno le tecniche di valutazione dei rischi e la gestione della documentazione obbligatoria, con un focus su esempi reali e casi studio.

Destinato a Tecnici della Prevenzione, consulenti della sicurezza e altri professionisti del settore, il programma affronta tutte le fasi della redazione del DVR, dalla normativa di riferimento all’analisi di casi pratici nei diversi ambiti lavorativi, tra cui edilizia, logistica, ristorazione e sanità.

Un programma completo con focus operativo

Il percorso formativo è strutturato in tre moduli principali:

Modulo Normativo: approfondimento del quadro legislativo con focus sugli obblighi di datori di lavoro e figure della sicurezza.

Modulo Gestionale: criteri per l’individuazione e valutazione dei rischi, gestione della documentazione e organizzazione delle misure di prevenzione.

Modulo Tecnico: analisi di DVR reali per diversi settori e esercitazioni pratiche per la redazione del documento.

Docenti esperti del settore

A guidare i partecipanti saranno professionisti con anni di esperienza nella consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Tra loro, Simone Buttinelli, esperto in sicurezza alimentare e sistemi di gestione, Carolina Valentino, avvocato specializzato in sicurezza e infortuni sul lavoro, e Stefania Pizziconi, Tecnico della Prevenzione con lunga esperienza nel settore.

Iscrizioni aperte: come partecipare

Il corso si svolgerà interamente online in modalità live conference, garantendo un'interazione diretta con i docenti. Il costo è di 150 € + IVA.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare la pagina del corso sul sito ufficiale di Hideea Srl al seguente link: Corso Redazione DVR