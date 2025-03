La Stramilano è un evento sportivo che da oltre cinquant’anni tiene incollati i milanesi e non solo. Con l’imminente 52ᵃ edizione, prevista per il 23 marzo 2025, Milano si prepara a trasformarsi in un palcoscenico di colori e emozioni, dove migliaia di partecipanti daranno vita a una festa che celebra non solo la corsa, ma anche la comunità, l'inclusione e il senso di appartenenza. Quest’anno, la manifestazione ottiene un riconoscimento di grande prestigio: il World Athletics Heritage Plaque, un premio conferito dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera, che sottolinea l'importanza storica e culturale della Stramilano nel panorama delle competizioni corse a livello globale.

L’aspetto più affascinante di questa celebre mezza maratona non è solo la gara in sé, ma come essa riesca a coinvolgere la città nella sua totalità. Ogni anno, Piazza Duomo e Piazza Castello diventano i fulcri dell’evento, luoghi ricchi di storia e cultura che accolgono corridori professionisti e amatori, famiglie e appassionati. La Stramilano è molto più che una semplice corsa; è una celebrazione dello spirito umano che desidera sfidare se stesso, superare i propri limiti e vivere la sportività in tutte le sue forme.

Il sindaco Giuseppe Sala ha colto nel segno, affermando che Stramilano offre un valore unico: quello del piacere di correre insieme, all’aria aperta. Questo spirito di condivisione è palpabile, e si riflette nell’adesione massiccia all’evento. La partecipazione di 62.000 runners lo scorso anno dimostra quanto la manifestazione sia riuscita a conquistare i cuori dei milanesi, colorando le strade della città di blu, simbolo di energia e vitalità.

Regione Lombardia, tramite le parole del sottosegretario Federica Picchi, ha sottolineato come Stramilano rappresenti un simbolo di partecipazione, entusiasmo e spirito di squadra. È un chiaro messaggio che lo sport non è solo intrattenimento o competizione, ma un vero e proprio motore di benessere e crescita sociale. Vedere persone di tutte le età e provenienze unirsi per correre lungo le vie di Milano è una testimonianza tangibile del potere dello sport di creare legami e valorizzare la comunità.

Martina Riva, assessora allo Sport del Comune di Milano, ha fatto eco a queste osservazioni, evidenziando come Stramilano abbia ispirato ed educato diverse generazioni, rendendo lo sport sempre più accessibile a tutti. La bellezza di questo evento risiede nella sua capacità di adattarsi, di rimanere attuale e di continuare ad attrarre atleti e appassionati provenienti da ogni angolo del mondo. E ora, con l’occhio rivolto verso Milano Cortina 2026, l’impegno per uno sport inclusivo e aperto è più forte che mai.

Uno dei tratti distintivi di Stramilano è sicuramente la sua storia. Questa manifestazione ha visto, nel corso degli anni, la partecipazione di leggende della corsa come Grete Waitz e Paul Tergat, rendendo il percorso simbolicamente "il più veloce d'Italia". Il riconoscimento ricevuto con il World Athletics Heritage Plaque non fa altro che confermare il valore intrinseco di questo evento, radicato profondamente nella tradizione sportiva.

Per il 2025, la Stramilano propone tre eventi distinti: la Half Marathon da 21,097 km, la Stramilano 10Km non competitiva e la Stramilanina di 5 km, dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Ciò dimostra l’intento di rendere la corsa inclusiva, permettendo a tutti di partecipare, indipendentemente dal livello di preparazione. La partenza della Half Marathon da Piazza Castello, seguirà un percorso attraverso i luoghi iconici di Milano, creando un legame tra sport e patrimonio culturale.

Il momento culminante per gli atleti della Half Marathon sarà il ritorno ai piedi del Castello Sforzesco, un luogo emblematico che racchiude secoli di storia. Qui, ogni corridore avrà l'opportunità di tagliare il traguardo e sperimentare il brivido del completamento di una sfida personale, ricevendo una medaglia che rappresenta non solo un risultato, ma anche la partecipazione a qualcosa di molto più grande.

La Stramilano 10 km e la Stramilanina, invece, si concentrano sull’inclusione e sulla partecipazione familiare, offrendo percorsi che abbracciano il cuore pulsante della città. Toccando luoghi iconici come Piazza San Babila e Corso Venezia, queste corse non competitive permettono a chiunque di vivere un’esperienza unica, regalando sorrisi e momenti di felicità.

Un altro elemento da considerare è l’importanza sociale della Stramilano. La manifestazione non si limita a promuovere la corsa, ma è anche un veicolo per la solidarietà e l’aggregazione. Le associazioni che beneficiano dell’evento, come Abio e Dutur Claun, dimostrano chiaramente l’impatto positivo che Stramilano ha sulla comunità. Questi gesti di altruismo sono fondamentali in un contesto in cui il sociale e lo sport si intersecano, creando un ambiente attivo e partecipe.

Inoltre, anche l’Esercito Italiano, il Centro Sportivo Carabinieri e l’Aeronautica Militare prenderanno parte alla manifestazione, portando con sé un gruppo di atleti che contribuirà a rendere l’evento ancora più prestigioso. L'unione delle forze civili e militari sotto l'egida di una competizione sportiva serve a rafforzare il senso di unità nazionale e orgoglio locale.

Sotto la guida esperta del Comitato Organizzatore, coadiuvato dal supporto di sponsor di rilievo come Hoka ed Esselunga, Stramilano continua a crescere e a innovarsi, mantenendo alta l'asticella della qualità e dell'accoglienza. Il Villaggio degli Atleti, curato dalla Croce Rossa Italiana, offrirà ai partecipanti assistenza sanitaria e servizi di massaggio, garantendo un'esperienza completa e sicura per tutti coloro che si cimenteranno in questa avventura.

Infine, la Stramilano 2025 promette di essere non soltanto una manifestazione sportiva, ma una grande festa che celebra la vita, l’inclusione e il potere dello sport di unire le persone. Con il riconoscimento del World Athletics Heritage Plaque, Milano si prepara a scrivere un altro capitolo della sua storia, un capitolo che si arricchisce di emozioni, legami e passione. La Stramilano non è solo corsa; è un’esperienza, un sentimento, una celebrazione dell’essere parte di una comunità vibrante e attiva. Non resta che attendere con ansia il giorno in cui le strade di Milano si riempiranno ancora una volta di colori, sfide e un indomabile spirito di convivialità. 997 parole

