Dopo il successo degli ultimi eventi, il beauty contest internazionale Miss Europe Continental torna con la nuova edizione, dodicesima per la kermesse. Il beauty contest ideato e realizzato dal produttore e presidente Alberto Cerqua continua sulla linea globale e persegue una ideologia di espansione ed inclusione. La produzione annuncia il calendario eventi per la dodicesima edizione che si terrà nel 2025, a partire dal 14 Novembre, data in cui avrà luogo la storica Finale Europea, evento di punta nel panorama del glamour e della moda internazionale.

La Finale Europea è l’evento che accoglie reginette di bellezza da ogni nazione d’Europa per proclamare tra di loro la più bella, colei che indosserà la corona e onorerà il titolo di Miss Europe Continental per tutto l’anno successivo alla sua incoronazione. Con la Finale Europea si da il via alle Olimpiadi di bellezza, sei tappe di puro spettacolo e alta moda che vedranno la partecipazione di Miss provenienti da ogni nazione del mondo, ogni tappa con la propria vincitrice ed incoronazione. Il calendario delle tappe globali è già disponibile per il pubblico che da anni segue il concorso: 21 Novembre, 24 Novembre, 27 Novembre, 30 Novembre, 3 Dicembre e 6 Dicembre.

Ancora una volta la sede scelta per Miss Europe Continental è la città di Napoli che con i suoi scenari unici continua ad affascinare il pubblico e le Miss partecipanti al concorso. Per il pubblico che ama assistere a queste scintillanti serate dalla platea del teatro saranno presto disponibili i biglietti per la Mostra d’Oltremare di Napoli, in cui si terrà la Finale Europea, e per il Teatro Sant’Aniello, sito nella provincia di Caserta, dove si svolgeranno tutti gli eventi internazionali.

Grandi novità per questa edizione che va ad aggiungere una data rispetto alle edizioni precedenti, per un totale di sette eventi; inoltre per gli appassionati che non potranno assistere allo spettacolo dal vivo, sarà possibile guardare gli show sulla piattaforma streaming globale Prime Video.

La produzione non annuncia per il momento i personaggi che comporranno il cast dell’edizione 2025, riservando queste novità per le prossime settimane. Non mancheranno personaggi di fama nazionale ed internazionale nel cast formato da conduzione e giuria, così come molti saranno i volti noti e amati dal pubblico sulle scene del celebre Red Carpet.

Uno spettacolo che si tinge sempre più di internazionalità, offrendo opportunità impareggiabili di futura carriera alla partecipanti e mettendo in atto un vero e proprio show.

Prerogativa dell’organizzazione restano creare un percorso ad hoc per ogni singola candidata e stupire il pubblico con uno spettacolo ogni anno più avvincente e articolato. La bellezza delle Miss non sarà l’unica scena per il pubblico, difatti i più talentuosi – affermati ed emergenti – stilisti e brand del panorama globale, realizzeranno preziosi abiti che le Miss indosseranno durante le sfilate delle diverse serate.

Mentre cresce l’attesa per i nuovi eventi e il cast della dodicesima edizione, lo show precedente è disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video, incluso con prime Video Italia. Tutti i contenuti speciali sono visibili sul canale Youtube del Beauty Contest, poi tante news e curiosità sulle pagine social ufficiali.